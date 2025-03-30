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可觀補助！竹縣機車汰舊及新購電動機車補助計畫啟動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
縣府指出，根據補助辦法，若汰舊車輛為一到三期老舊燃油機車，並同時購置電動機車，最高補助金額可達1萬7500元。圖／新竹縣府提供
縣府指出，根據補助辦法，若汰舊車輛為一到三期老舊燃油機車，並同時購置電動機車，最高補助金額可達1萬7500元。圖／新竹縣府提供

為響應國家2050淨零排放目標，加速淘汰高汙染老舊機車，新竹縣政府今宣布，即日起受理「114年度機車汰舊及低汙染車輛補助計畫」，最高補助金額可達1萬7500元，鼓勵縣民汰舊換新，一起守護清新空氣，共同打造永續健康的生活環境。

縣府指出，凡淘汰老舊燃油機車或購買電動機車，皆可申請補助。根據補助辦法，若汰舊車輛為一到三期老舊燃油機車，並同時購置電動機車，最高補助金額可達1萬7500元，民眾在汰舊換新的時候，能降低換新車負擔，同時為環保盡一份心力。

縣府指出，申請資格與時間包含，申請人須為年滿18歲以上中華民國國民，或登記於新竹縣的獨資、合夥及法人單位。此外，車籍需設於新竹縣，需於2024年12月31日前完成車籍遷入。汰舊機車與新購電動機車皆需符合相關規範，並於2025年1月1日至12月31日內完成報廢、回收及購車流程。補助申請的最終截止日期為2026年1月5日（以郵局戳章日期為準），額度有限，用完即止，敬請申請者把握時機。

更多補助詳情可電洽詢新竹縣政府環境保護局，或至新竹縣政府環境保護局網站查詢。洽詢電話：03-5519345轉5209或瀏覽新竹縣政府環保局官方網站（https://gov.tw/djK）獲得最新資訊。

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