無須長距離步行 竹市83路公車4月起增「新竹榮家」站

新竹市府近期接獲長者陳情，指83路公車在崧嶺路已設有公車站點，但長者下車後還須步行約300公尺才能到新竹榮家，既不方便也造成負擔。經研議，市府今宣布，4月1日起將83路公車路線每日4個班次增設「新竹榮家」站點，藉此提升新竹榮家長者出行便利性。

市府表示，市府接獲新竹榮家長者及民意代表陳情，指83路公車未設置「新竹榮家」站點，造成長者不便，因此，經交通處研議，將公車繞行至崧嶺路57巷，並在新竹榮家門口增設站點，之後長者下車後無須長距離步行，還能避免風吹日曬，大幅提升榮民長者搭乘大眾運輸的便利性。

交通處表示，83路公車自成德高中發車，終點站為清華大學北校門，沿途服務學生與通勤族群，市府接獲民眾及民意代表陳情後，經協調公車業者「科技之星」調整路線繞駛至崧嶺路57巷41號新竹榮民之家大門，並在大門前增設站點，每日4個班次，不僅服務長者，也增加沿線市民乘車便利性，同時感謝新竹榮家協助提供公車迴轉空間，解決巷道無空間迴轉的問題，也感謝公車業者「科技之星」配合市府政策同意83路繞駛崧嶺路57巷。