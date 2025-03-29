影／苗栗童樂會巨蛋登場 大批親子參加留下歡樂記憶

苗栗縣政府上午在巨蛋體育館盛大舉辦2025苗栗童樂會，現場安排表演、闖關，吸引大批親子到場，歡樂聲不斷，也在孩子心中留下快樂的記憶。

童樂會活動以MOMO親子台的彤彤姊姊帶動唱揭開序幕，苗栗副縣長邱俐俐帶領教育處長葉芯慧等人熱情加入舞蹈，和孩子一起揮手舞動，台上台下洋溢歡樂氣氛。

有「親子界五月天」美譽的愛唱歌劇場上午也登台，帶來多首充滿律動感的兒童歌曲，還有縣內8個幼兒園的律動表演，用國語、客語、閩南語等多種語言展現文化多樣性，其中啟明附幼結合白沙屯媽祖文化，帶來「媽祖起駕」的創意舞蹈，別具特色。