竹市騎樓停車 開放28處試辦

新竹市機車停車需求大，民眾與民代多次陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。市府去年11月起開放騎樓停車申請，會勘評估後開放28處符合條件的騎樓試辦停車，期能紓緩日益嚴峻的停車需求問題。

竹市因竹科磁吸效應吸引大量人口就業定居，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，GoShare去年4月投入300輛共享機車後，同年7月iRent又投入200輛，更使車位嚴重不足。

代理市長邱臣遠指出，騎樓違規停車遭舉發情形屢見不鮮，日前交通部公告騎樓停車可施以勸導免予舉發區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間，市府不願民眾因停車空間不足受罰，因此也參考其他縣市經驗評估試辦。

新竹交通處指出，此次試辦開放標準包含騎樓及人行道須具備至少3.5公尺深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得於騎樓騎車，周邊附近已無可供停放空間且停車需求大於供給，另須留設1.5公尺以上的人行道。此外，建築物所有權人均需同意，施行開放後，一年內不得申請取消。