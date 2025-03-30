桃捷橘線期中報告出爐 拚明年送審

攸關桃園第二階段捷運路網發展，捷運橘線可行性研究期中報告出爐，全長30公里橫跨4行政區，可緩解桃園往返中壢交通壅塞，市府預定下半年舉辦說明會，拚明年送交通部審議。市府表示，桃園至中壢通勤可從40分鐘，縮短為25分鐘。

議員質疑，期中報告中的橘線路廊，受議員干擾又調整。捷工局長劉慶豐強調「專業作決定」。

捷運橘線暫定中運量規模，起點為桃園市立體育場附近，沿途經桃園區大興西路、中壢工業區、中壢區環北路與環西路、平鎮區環南路和中豐路，以龍潭轉運站為終點，沿途將設30站點，串連捷運棕線、綠線、青線、機捷和台鐵，形成路網。

桃園市捷運工程局指出，橘線橫跨桃園、中壢、平鎮和龍潭等行政區，服務範圍總人口達160萬名，占桃園總人口7成，預估運量將是二期路網之冠，可緩解桃園往返中壢道路交通壅塞問題，民眾通勤時間約能縮短三分之一。

捷工局長劉慶豐表示，橘線工程經費約要2500億元，下半年舉辦地方說明會。至於何時完工？研究報告還要送中央審議，尚無法確定。

國民黨議員陳韋曄指，橘線規畫會從平鎮區環南路經老街溪河畔接中豐路，路線有大角度轉彎，增加行駛風險，轉彎噪音影響周邊居民，建議調整。

民進黨議員王佩毓說，橘線原計畫從環南路轉彎接中豐路，有議員建議沿老街溪河畔再接中豐路，路線因此更動，現在又有議員提調整意見，難道路線可以隨議員想法改來改去？

劉慶豐表示，配合平鎮高中整體開發案調整路線，但用地需向都發局爭取，若成功，路線能截彎取直，施工期間的交通影響與通車後的噪音問題都會降低 。

劉慶豐說，各方意見都會納入考量，但最終方案依專業決定。