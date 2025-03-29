年吸近50萬人的桃園彩色海芋季登場 9天展期還能為樂天桃猿加油

桃園市大園溪海休閒農業區「2025桃園彩色海芋季–奇芋夢幻島」今天登場，副市長蘇俊賓、議長邱奕勝等人開幕典禮啟動「揚帆啟航」，象徵結合花卉、音樂、生態、冒險等概念的旅正式展開。農業局與樂天桃猿棒球隊合作，打造的3米吉祥物Rocky草編裝置藝術更是驚豔亮相。

蘇俊賓表示，今年海芋季結合生態及稀有物種教育，豐富有趣，市府、議會盛邀全國一起到大園溪海休閒農業區，欣賞彩色海芋絢麗花海。

蘇俊賓說，大園溪海休閒農業區的海芋是桃園之最，今年花區種植面積達2.3公頃，其中有5萬株各色海芋，整體花卉數量超過14萬株。去年海芋節活動吸引46萬人次造訪，平均一朵海芋就吸引5位遊客，今年海芋季結合各項特色花種以及生態教育理念，成為桃園全方位的休閒農業區，花季展期包括清明4天連假，可望吸引更多遊客來訪。

蘇俊賓指出，桃園的生態豐富精彩，他舉例過去70年來不曾在文獻上找到的食蟲草，包括長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔等，都是桃園的珍稀植物，最近在桃園航空城計畫土地內尋獲，市府也與農業部林試所合作開始著手復育，希望讓更多人了解桃園精彩豐富的生態物種。

農業局長陳冠義表示，今年彩色海芋季展期從29日至4月6日為期9天，活動橫跨清明兒童節4天連假，歡迎全台民眾一起到桃園賞花渡假。

這次海芋季也結合環保永續概念，農業局與樂天桃猿棒球隊合作，利用農廢稻草量身打造高3米、寬2米8的巨型草編裝置藝術吉祥物Rocky，百分百擬真呈現，驚豔全場。此外，全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王廉世彬，與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆，今天也現身海芋季應援，吸引滿場粉絲爭相目睹女神風采。

海芋季會場與樂天桃猿棒球場僅相距約10分鐘車程，推薦喜愛棒球的遊客，可以同時安排賞花、看球賽、ROCKY草編裝置打卡，半日遊一次滿足。