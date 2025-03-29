桃園喜獲「諸葛四郎」電影版權 將開放學校申請播映

漫畫「諸葛四郎」作者葉宏甲的兒子葉佳龍為推廣台語，無償提供「諸葛四郎-大戰魔鬼黨」電影版權給桃園市政府，今在桃知道威秀影城上映，副市長蘇俊賓、文化部政次李靜慧等人都是座上賓；桃園市圖書館為讓更多人了解「諸葛四郎」迷人之處，將開放學校申請到校播映，暑假也將舉辦特展。

蘇俊賓笑稱自己是諸葛四郎的迷弟，從小學到現在一直珍藏故事中的笑鐵面與哭鐵面，今天原本要跟大家分享，但一時找不到，最後帶了諸葛四郎的寶劍，「諸葛四郎和魔鬼黨都沒有搶到那把寶劍，因為在我家」。

蘇俊賓也說，由於有財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍與導演莊永新努力，諸葛四郎才有機會重回大螢幕，讓正義勇敢的傳奇故事繼續流傳，語言也透過電影播放達到教育與推廣目的。市府支持台灣動畫產業，希望有更多孩童走進電影院，欣賞台灣電影。

李靜慧也說，「諸葛四郎」動畫不只是讓年輕一代重新認識這個屬於台灣的勇者故事，更是一場寓教於樂、文化傳承的行動。