桃園青年局10周年 創作「桃青夢想家」主題曲述夢想

「2025桃園青年節：青春響起夢想前行—青春主場秀」今中壢區舉行，桃園市長張善政今出席表示，桃園不僅是六都中最年輕的城市，10年前更領先全台各縣市成立第1個青年事務局，這10年青年局不斷成長茁壯，陪伴著年輕朋友前行，在創業輔導、職涯發展皆不遺餘力，積極為青年朋友提供更多資源與舞台，展現桃園青年的創意與活力。

青年局說，為慶祝329青年節及青年局成立滿10周年，活動現場同步發表由桃園青年諮詢委員共同創作的「桃青夢想家」主題歌曲，透過青年朋友作詞及「發聲」，象徵桃園青年勇敢逐夢、不懼挑戰的精神，展現桃園青年文化的蓬勃發展。