桃園青年局10周年 創作「桃青夢想家」主題曲述夢想
「2025桃園青年節：青春響起夢想前行—青春主場秀」今中壢區舉行，桃園市長張善政今出席表示，桃園不僅是六都中最年輕的城市，10年前更領先全台各縣市成立第1個青年事務局，這10年青年局不斷成長茁壯，陪伴著年輕朋友前行，在創業輔導、職涯發展皆不遺餘力，積極為青年朋友提供更多資源與舞台，展現桃園青年的創意與活力。
青年局說，為慶祝329青年節及青年局成立滿10周年，活動現場同步發表由桃園青年諮詢委員共同創作的「桃青夢想家」主題歌曲，透過青年朋友作詞及「發聲」，象徵桃園青年勇敢逐夢、不懼挑戰的精神，展現桃園青年文化的蓬勃發展。
青年局表示，今日活動以野餐風格呈現，同時邀請青年局輔導青創團隊、地創團隊、文創職人共30個團隊展攤共襄盛舉，還有多組備受矚目的音樂表演者，包含知名樂團「怕胖團」、新生代創作歌手「163braces」、桃園星人秀歌唱組冠軍歌手「仙杜貝拉」、人氣樂團「浸淹場所」，及來自桃園各大學校的熱音社團，為這次青年節活動增添熱鬧氣氛與熱情活力。
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