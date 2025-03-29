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影／「粉紅超跑」進香年年創紀錄 報名2天半就突破13萬人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客，宮內宮外熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客，宮內宮外熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽今年往北港進香活動開放報名，今天第3天中午就已突破13萬人，全國各地來報名的信眾大排長龍超過1公里，3個停車場也都停滿，熱鬧非凡。去年進香人數逼近18萬人，且年年創紀錄，今年報名更是踴躍，2天半就突破13萬，虔誠地盼陪同媽祖婆南下進香。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，去年報名隨香人數爆量逼近18萬，比預期人數超過5萬人，使得一些較晚報名的香客沒背心可領，今年廟方特別準備23萬套，應該足以提供所有報名香客。今年背心選用粉紅色，帽子也增加「勇往直前」的文字圖案LOGO。

他表示，今年報名從3月17日至「放頭旗」前，約1個月時間，每天從上午8點到中午12點，休息半小時後再繼續受理到下午6點，今年僅2天半就已超過13萬人，比去年更踴躍。

今年行程從農曆四月初五（5月1日）出發，到四月十四（5月11日）下午回宮，共10天9夜，因出發及回宮都是假日，因此吸引更多香客來報名。今年出發後在33小時內要趕到北港，又是一次「急行軍」的挑戰，回程時就較為寬鬆。

今天報名信眾人數仍踴躍，從香客大樓一路延伸到海堤防汛道路，長龍超過1公里，車輛沿著拱天路的高架橋兩側停放。今天氣溫低，但擋不住信眾的熱情，從高屏地區專程北上的徐姓姊妹花從上午11點到下午3點多，排了4小時，離香客大樓都還有一大段距離。她們說，先前曾多次到拱天宮參香，今年是第一次報名想隨香，心裡很期待有不同的體驗和感受。

陳香發說，第一天報名時，有信徒一個人就幫2千多人一起報名，今天也有人一口氣交出800多張報名表，雖然報名人數眾多，但各項流程在眾多志工協助下，過程順暢。

往年有人在報名開始前幾天就來排隊，希望搶得第1號的臂章，也有人或團隊為了搶訂朝天宮香客大樓床位，但近年白沙屯進香人數持續爆量，廟方擲筊請示媽祖婆進香期程，結果一出來，朝天宮香客大樓的床位瞬間就被秒殺，許多香客要想入住已是難上加難。

白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客排隊報名，2天半時間就 已突破13萬人，廟方今年準備了23萬套進香背心及進香帽等進香服飾。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客排隊報名，2天半時間就 已突破13萬人，廟方今年準備了23萬套進香背心及進香帽等進香服飾。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽今年往北港進香期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港進香期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客，宮內宮外熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客，宮內宮外熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
徐姓姊妹花從高屏北上到拱天宮報名參加進香活動。記者胡蓬生／攝影
徐姓姊妹花從高屏北上到拱天宮報名參加進香活動。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客排隊報名，2天半時間就 已突破13萬人。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽進香活動報名第3天依然吸引大批香客排隊報名，2天半時間就 已突破13萬人。記者胡蓬生／攝影

媽祖 朝天宮 白沙屯

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