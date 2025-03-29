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新竹幼教團體攜手清大EMBA 義賣助老扶幼募款近70萬
新竹縣幼兒教保學會、清華大學EMBA校友會與新竹市兒童教保福利聯合會聯合，今天攜手舉辦「2025大手牽小手」暖心嘉年華公益活動，超過40個企業及團體參與，並設置26個義賣攤位，總計為華山基金會新竹3站及泰雅學堂，籌募到近70萬元善款。
「2025大手牽小手」暖心嘉年華由華聖頓幼兒園小朋友帶來的太鼓表演揭開序幕，活動超過40個企業及團體參與，現場除設置26個多種類型的義賣攤位，也安排薩克斯風、舞蹈等一連串的表演節目，吸引上千民眾帶著小朋友與會同歡，本次活動共募得善款近70萬元，將連同攤位所得，全數捐贈給華山基金會與泰雅學堂。
新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜表示，感謝指導單位的支持與各企業團體與愛心人士善款捐助，更希望透過這場活動，讓親朋好友共襄盛舉，以實際行動點燃愛與關懷的善念。她期待這次嘉年華會能喚起社會對三失孤老與偏鄉兒童教育的關注，讓公益精神薪火相傳。
清華大學EMBA校友會會長楊秀美也表示，清華EMBA校友會長期關注公益，此次與大新竹幼兒教保聯盟兩會攜手舉辦此嘉年華活動，希望能夠讓孩童從小就幫助弱勢的善念與行動，讓兒童節過的具有意義，讓孩子們的愛心善行如涓流匯聚，生生不息。
新竹市兒童教保福利聯合會理事長周莉柔則向所有熱心支持活動的團體與民眾表達感謝，她表示，涓滴之愛積少成多，希望這場募捐義賣為孤老長者在端午佳節增添喜悅，並給予泰雅學堂青年團參加今年7月份於新加坡舉辦之國際合唱比賽帶來助力。
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