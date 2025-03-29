新竹幼教團體攜手清大EMBA 義賣助老扶幼募款近70萬

新竹縣幼兒教保學會、清華大學EMBA校友會與新竹市兒童教保福利聯合會聯合，今天攜手舉辦「2025大手牽小手」暖心嘉年華公益活動，超過40個企業及團體參與，並設置26個義賣攤位，總計為華山基金會新竹3站及泰雅學堂，籌募到近70萬元善款。

「2025大手牽小手」暖心嘉年華由華聖頓幼兒園小朋友帶來的太鼓表演揭開序幕，活動超過40個企業及團體參與，現場除設置26個多種類型的義賣攤位，也安排薩克斯風、舞蹈等一連串的表演節目，吸引上千民眾帶著小朋友與會同歡，本次活動共募得善款近70萬元，將連同攤位所得，全數捐贈給華山基金會與泰雅學堂。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜表示，感謝指導單位的支持與各企業團體與愛心人士善款捐助，更希望透過這場活動，讓親朋好友共襄盛舉，以實際行動點燃愛與關懷的善念。她期待這次嘉年華會能喚起社會對三失孤老與偏鄉兒童教育的關注，讓公益精神薪火相傳。

清華大學EMBA校友會會長楊秀美也表示，清華EMBA校友會長期關注公益，此次與大新竹幼兒教保聯盟兩會攜手舉辦此嘉年華活動，希望能夠讓孩童從小就幫助弱勢的善念與行動，讓兒童節過的具有意義，讓孩子們的愛心善行如涓流匯聚，生生不息。