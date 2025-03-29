桃園捷運橘線研究報告出爐 30公里30站跨4行政區

桃園發展第2階段捷運路網，捷運橘線可行性研究期中報告出爐，路線行經桃園、中壢、平鎮和龍潭等行政區，全長30公里預計設30站，串聯機捷、綠線及台鐵形成路網，緩解桃園、中壢之間交通壅塞，預計下半年辦地方說明會，拚明年報交通部審議。

捷運橘線可行性研究期中報告1月21日出爐，因站點、路線尚需微調未公開，但市府1月底辦理全線會勘，地方也窺知一二；橘線暫定中運量規模，起點為桃園市立體育場附近，沿途經桃園區大興西路、中壢工業區、中壢區環北路與環西路、平鎮區環南路和中豐路，以龍潭轉運站為終點，除了機捷與台鐵，還會串接捷運棕線、綠線和青線。

桃園市捷運工程局指出，橘線所服務的行政區總人口達160萬名，占桃園總人口7成，預估運量將是二期路網之冠，而桃園往返中壢長期存在通勤尖峰交通壅塞問題，橘線通車有望緩解平面道路乘載車流壓力，民眾通勤時間約能縮短3分之1。

捷工局長劉慶豐表示，橘線工程經費約要2500億元，期中報告結果預計市府內部審查後，下半年辦理地方說明會。由於研究報告還要送中央審議，相關期程未定。

地方關心橘線路線對生活衝擊，國民黨議員陳韋曄指橘線目前規畫會從平鎮區環南路經老街溪河畔接中豐路，路線上會有一個角度比較大的轉彎，可能增加列車行駛風險，而轉彎噪音也衝擊周邊居民生活，建議調整。

民進黨議員王佩毓則說，橘線原本計畫直接從環南路轉彎接中豐路，後來有議員建議沿老街溪河畔再接中豐路，路線也因此更動，現在又有議員提意見，難道路線可以依議員想法更改？

劉慶豐表示，有計畫配合平鎮高中整體開發案調整路線，但用地還需向都發局爭取，若爭取成功，不僅路線能截彎取直，施工期間的交通影響與通車後的噪音問題都會降低。有關議員與民眾的意見，捷工局都會納入考量，但最終執行方案絕對是專業決定。