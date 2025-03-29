桃園勞退舊制雇主未提撥足額準備金逾3億 市府追繳

桃園市政府勞動局表示，勞工退休金條例（勞退新制）2005上路，適用勞退舊制的勞工權益仍不容忽視，中央於2015年增訂勞退準備金足額提撥制，今年執行滿10年，桃園市去年度針對未足額提撥的事業單位，共催繳約3億2385萬元，近日未補足者將開罰。

勞動局指出，儘管桃園市有99.99%的事業單位完成勞退足額提撥，市府仍將持續為舊制勞工退休金權益把關，也呼籲雇主要重視仍適用舊制年資的勞工長期付出，提撥充足的準備金，確保能支付員工未來的退休金。

另外，勞動局已辦理4場勞工退休制度說明會，約400家事業單位參與，現場也提醒雇主於當年度3月底前，足額提撥符合退休要件的勞工退休金，未依法辦理者，可處9萬元至45萬元罰鍰。

勞動局分析未補足退休準備金的企業，不乏經營數十年的公司，有些欠繳金額達上百萬元，僱主以一次補足會影響公司資金運用為由，因此寧可繳罰款，雖然業者強調不影響選舊制的員工退休權益，不過勞動局仍希望僱主設法調整財務規畫補足，至少要逐年縮短差額，

另外，隨著開放移工轉換為中階人力身分，設立勞工退休準備金專戶的事業單位亦陸續增加，統計去年度桃園市新增約300家，意味者更多事業單位雇主負有勞工退休準備金提撥義務。依勞基法，事業單位每年年度終了前，應估算勞工退休準備金專戶餘額，如專戶餘額不足給付次一年度內可符合領取勞退金資格者（65歲以上、60歲以上且工作10年、55歲以上且工作15年、工作25年以上者)，事業單位應於次年度3月底前一次提撥其差額。

另外為利事業單位預作退休金估算及籌措所需補足的退休準備金，勞動部建置「預估次一年度勞工退休準備金足額提撥退休金試算系統」，讓事業單位運用以及早預作準備。