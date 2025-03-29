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機車停車需求爆量 騎樓停車新制上路 新竹市28處近日試辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
交通處說明，此次試辦開放標準包含騎樓及人行道須具備至少3.5公尺的深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得於騎樓騎乘。圖／新竹市政府提供
交通處說明，此次試辦開放標準包含騎樓及人行道須具備至少3.5公尺的深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得於騎樓騎乘。圖／新竹市政府提供

新竹市機車停車需求大，民眾與民代多次陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。市府去年11月起開放騎樓停車申請，會勘評估後開放28處符合條件的騎樓試辦停車，期能舒緩日益嚴峻的停車需求問題。

竹市因竹科磁吸效應吸引大量人口就業定居，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，GoShare去年4月投入300輛共享機車後，同年7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。

新竹市代理市長邱臣遠指出，騎樓違規停車遭舉發情形屢見不鮮，日前交通部發文予各縣市公告騎樓停車可施以勸導免予舉發之區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間。市府不願民眾因停車空間不足而遭舉發，責請交通處參考各縣市經驗後研擬騎樓開放停機慢車的可行性，並傾聽民意後評估試辦。

新竹市交通處表示，考慮行人行走安全及機慢車停放便利性，市府參考各縣市實務推動經驗及作法，有條件式開放住戶申請騎樓開放停車，自開放申請以來，截至今年1月31日已受理61件申請，其中28處符合畫設標準，已於3月26日起陸續施工及公告作業。

交通處強調，騎樓開放停車，最重要的是確保行人有足夠的寬度行走，機慢車在不影響行人情況下停放車輛。若周邊道路尚有空間及方案可提供機慢車停放，也會以周邊道路空間改善為優先選項，騎樓仍還是以行人通行為主。

交通處說明，此次試辦開放標準包含騎樓及人行道須具備至少3.5公尺的深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得於騎樓騎乘，周邊附近已無可供停放空間且停車需求大於供給，須留設人行通道至少1.5公尺，同一建築物所有權人均需同意且施行後一年內不得申請取消。

交通處強調，騎樓開放停車，最重要的是確保行人有足夠的寬度行走，機慢車在不影響行人情況下停放車輛。圖／新竹市政府提供
交通處強調，騎樓開放停車，最重要的是確保行人有足夠的寬度行走，機慢車在不影響行人情況下停放車輛。圖／新竹市政府提供
新竹市機車停車需求大，民眾與民代多次陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。市府去年11月起開放騎樓停車申請，會勘評估後開放28處符合條件的騎樓試辦停車。圖／新竹市政府提供
新竹市機車停車需求大，民眾與民代多次陳情希望在不影響通行的情況下開放騎樓停車。市府去年11月起開放騎樓停車申請，會勘評估後開放28處符合條件的騎樓試辦停車。圖／新竹市政府提供

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