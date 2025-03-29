快訊

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝提前返台

國軍新造F-16首架出廠曝光 預計2026年底交機

冷氣團發威、晚起水氣增溼冷到下周一 清明連假好天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣體育場斜張橋燈光升級 900萬打造全彩迎賓地標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果，帶來不同意境的視覺體驗。圖／新竹縣政府提供
塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果，帶來不同意境的視覺體驗。圖／新竹縣政府提供

新竹縣體育場斜張橋為迎賓重要門面，燈具雖曾於2013年更換，但因老舊且無法細緻呈現燈光變化，縣府編列900萬更換鋁合金外殼全彩LED條燈，更新後燈光可設定多樣情境，提升整體入口地標視覺效果，歡迎到來的鄉親、旅客，也迎接即將舉行的世壯運。

新竹縣長楊文科指出，體育場斜張橋及燈具自2008建置完成，曾於2013年台灣燈會前更換，至今已超過10年。原有的圓點燈具串聯接線方式，無法細緻呈現燈光變化，且若其中一顆燈具損壞，會影響整條燈串運作。

為完整改善問題，新竹縣政府編列900萬元，採用鋁合金外殼全彩LED條燈，不僅外殼不易變形，燈光呈現持續穩定，且接線方式改為組合式串並聯系統，若燈具損壞，也不會影響整條燈串運行，從而減少維修頻率。此外，塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果，帶來不同意境的視覺體驗。

新竹縣政府表示，此次燈具汰換更新後，新燈光系統可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化，透過細緻的光影效果，突顯了斜張橋橋體特色。

新竹縣政府期盼，透過此次燈光系統的升級，不僅能提升體育園區設施的品質，也將增強周邊的視覺效果，並藉由全新的光環境，迎接即將舉行的世界壯年運動會。

新竹縣體育場斜張橋為迎賓重要門面，燈具雖曾於2013年更換，但因老舊且無法細緻呈現燈光變化，縣府編列900萬更換鋁合金外殼全彩LED條燈，更新後燈光可設定多樣情境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣體育場斜張橋為迎賓重要門面，燈具雖曾於2013年更換，但因老舊且無法細緻呈現燈光變化，縣府編列900萬更換鋁合金外殼全彩LED條燈，更新後燈光可設定多樣情境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，此次燈具汰換更新後，新燈光系統可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府表示，此次燈具汰換更新後，新燈光系統可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化。圖／新竹縣政府提供

斜張橋 新竹 楊文科

延伸閱讀

桃園躍升燈塔工廠城市論壇 公私協力推動企業升級

緬甸7.7強震／瓦城地標「百年王宮」遭殃 宮牆建築坍塌現場照曝光

AI調控紅綠燈...台北361處路口升級 尖峰時段省7％

竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻

相關新聞

新竹縣體育場斜張橋燈光升級 900萬打造全彩迎賓地標

新竹縣體育場斜張橋為迎賓重要門面，燈具雖曾於2013年更換，但因老舊且無法細緻呈現燈光變化，縣府編列900萬更換鋁合金外...

桃市醫院地目待變更 議員憂影響進度

桃園市立醫院選址八德霄裡，目標2033年啟用，但地目尚未變更，醫療人力來源不確定，交通也成問題，民代認為市府評估過於樂觀...

救助金要等判決 竹縣議員促改保險承作

新竹縣開辦縣民保險多年，2年前因多次流標改由縣府承攬，但議員發現他殺、交通意外等身故保險金要等判決出爐才核發，無法即時救...

桃園躍升燈塔工廠城市論壇 公私協力推動企業升級

桃園躍升燈塔工廠城市—智慧製造與衛星新視界論壇今上午舉行，桃園市長張善政表示，燈塔工廠是世界經濟論壇所推動的重要指標，也...

影／苗栗推動戶政所精簡案 縣長鍾東錦：傾向按選區劃分

苗栗縣推動戶政事務所精簡政策引起關切，縣議員曾玟學上午在臨時會提案討論，強調精簡政策在不影響現有服務運作的前提下，他樂觀...

他殺或交通死亡要等判決才領縣民保險 竹縣議員籲改保險公司承保

新竹縣開辦縣民保險多年，兩年前因多次流標，改由縣府承攬照顧民眾，但議員發現以往他殺、交通意外死亡，以往當法醫勾選意外就可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。