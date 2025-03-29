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新竹縣體育場斜張橋燈光升級 900萬打造全彩迎賓地標
新竹縣體育場斜張橋為迎賓重要門面，燈具雖曾於2013年更換，但因老舊且無法細緻呈現燈光變化，縣府編列900萬更換鋁合金外殼全彩LED條燈，更新後燈光可設定多樣情境，提升整體入口地標視覺效果，歡迎到來的鄉親、旅客，也迎接即將舉行的世壯運。
新竹縣長楊文科指出，體育場斜張橋及燈具自2008建置完成，曾於2013年台灣燈會前更換，至今已超過10年。原有的圓點燈具串聯接線方式，無法細緻呈現燈光變化，且若其中一顆燈具損壞，會影響整條燈串運作。
為完整改善問題，新竹縣政府編列900萬元，採用鋁合金外殼全彩LED條燈，不僅外殼不易變形，燈光呈現持續穩定，且接線方式改為組合式串並聯系統，若燈具損壞，也不會影響整條燈串運行，從而減少維修頻率。此外，塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果，帶來不同意境的視覺體驗。
新竹縣政府表示，此次燈具汰換更新後，新燈光系統可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化，透過細緻的光影效果，突顯了斜張橋橋體特色。
新竹縣政府期盼，透過此次燈光系統的升級，不僅能提升體育園區設施的品質，也將增強周邊的視覺效果，並藉由全新的光環境，迎接即將舉行的世界壯年運動會。
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