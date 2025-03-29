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救助金要等判決 竹縣議員促改保險承作

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣開辦縣民保險多年，2年前因多次流標改由縣府承攬，但議員發現他殺、交通意外等身故保險金要等判決出爐才核發，無法即時救助，恐失照顧縣民初衷，呼籲改回保險公司承保；對此，縣府回應要審慎思考。

新竹縣民保險因多次流標，2024年轉型成意外事故致死救助金，一案最高可領30萬元。縣府去年共收145件，已發放114件計3420萬元，8件審核中，另有23件不符標準。

新竹縣議員張益生發現，縣民保險以往理賠只要法醫勾選「意外」就能馬上理賠，但改成救助金之後，刑事他殺和交通事故的死亡案件核撥都要等法院判決出爐。縣府承辦救助金用心良苦，但上述案件家屬要等判決結果出爐才能拿到錢，似乎緩不濟急，讓人情何以堪，建議縣府重新考慮由保險公司承保，若預算不足，議會願意支持。

新竹縣社會處長陳欣怡表示，核發意外事故致死救助金先決條件是無故意情形，若死者為自殺、酒駕車禍或故意犯罪導致死亡就無法請領，而這些情況都需要時間查明。

另外，新竹縣人口逐年增加，若交保險公司承保，預算將大幅提升，而縣府今年放寬救助金年齡限制，恐怕也會因保險法僅能補助15歲以上民眾的規定被迫調整，因此需要審慎思考。

保險 新竹

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