桃市醫院地目待變更 議員憂影響進度

桃園市立醫院選址八德霄裡，目標2033年啟用，但地目尚未變更，醫療人力來源不確定，交通也成問題，民代認為市府評估過於樂觀，相關規畫得加緊腳步。市府表示，目標3年內完成都市計畫變更、病床數核定與找到BOT合作對象，另闢道路紓解塞車。

桃園市長張善政2月12日公布市立醫院落腳八德霄裡，投入百億設2分院，預計採BOT方式經營。衛生局指出，市立醫院將以區域醫院、準醫學中心標準規畫，一般病床499床、特殊專科病床250床，還有24小時兒科急診、老人醫學和婦幼照護等專業醫療。

桃園市議員舒翠玲表示，市立醫院選址很好，位於中壢、平鎮和八德交界，除了滿足八德、大溪和復興的醫療需求，也能減輕中壢、平鎮等地的醫療量能壓力，此處未來又有捷運綠線經過，十分方便。然而，醫院預定地不是醫療用地，變更地目相關程序繁瑣，到現在都不見都市計畫變更案，市府評估恐過於樂觀。

舒翠玲說，市立醫院很難賺錢，BOT案不一定能成，若比照台北聯合醫院模式由市府自營，現在醫療人力短缺，市府有何誘因吸引人才？議員謝美英表示，桃園率全國之先規畫社會住宅提撥一定比例，優先讓醫護人員入住，希望能在市立醫院的醫療專區內落實。

衛生局長賈蔚表示，醫療人才流動會產生排擠效應，無法避免，已多次向中央反映人力短缺與制度問題，希望整體大環境有所改變。市立醫院籌設計畫，目標在3年內完成都市計畫變更、病床數核定與BOT合作對象，然後下個3年蓋硬體設施，包含醫護人員宿舍，以吸引人才進駐。

議員段樹文提到，地方交通需求隨市立醫院成立大增，既有道路狹窄恐無法負荷，應拓寬主要道路。工務局表示，八德通往霄裡的主要道路為長興路，若要拓寬，光用地取得經費就要23億元，過於龐大，目前考慮隨捷運綠線延伸中壢工程另建替代道路，詳細經費待估。