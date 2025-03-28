影／苗栗推動戶政所精簡案 鍾東錦：傾向按選區劃分

苗栗縣推動戶政事務所精簡政策引起關切，縣議員曾玟學上午在臨時會提案討論，強調精簡政策在不影響現有服務運作的前提下，他樂觀其成。縣長鍾東錦答覆，全案先前就已有研議，至於劃分方式他傾向比照選區制辦理。

苗栗縣18鄉鎮市都有戶政事務所，但人口多的戶政所業務量與偏鄉人口少的業務量相差大，目前已有其他縣市開始辦理精簡作業。

曾玟學提案指出，考量縣府財政困境，為節省人事成本，提升行政效能，建請縣府推動戶政所整併，採漸進式調整內部組織騙制，將部分鄉鎮市的戶政所改為辦事處，讓縣府人力分配得以最大化。服務區域要比照5個警分局轄區劃分，還是按選區劃分他沒有意見。

鍾東錦答詢時表示，他擔任議長時就曾與徐前縣長討論過戶政精簡的問題，但不知後來為何縣府並未推動，他上任縣長後，已針對精簡案找秘書長討論過兩次，現已準備開始籌辦，至於服務區域他傾向以選區來劃分會比較恰當。

縣府表示，一些單位業務量因中央增設許多部門，地方人力員額也勢必配合增加，縣府已向人事總處反映希望爭取86個員額，但目前還未獲核定，戶政所精簡案全台已有一半縣市完成整併，人口少的鄉鎮相對工作量

少了很多，因此會有精簡案討論，這已是全國的趨勢。