桃園躍升燈塔工廠城市論壇 公私協力推動企業升級

桃園躍升燈塔工廠城市—智慧製造與衛星新視界論壇今上午舉行，桃園市長張善政表示，燈塔工廠是世界經濟論壇所推動的重要指標，也是國際上重要的標竿，今日邀請聯華電子、日月光半導體及群創光電等3家燈塔工廠典範，發揮「燈塔」的功能，透過實際經驗分享，協助深化其他企業對燈塔工廠的理解，期許今日出席的傑出業界先進能互相交流，使桃園成為全球智慧製造與燈塔工廠的領航城市。

張說，目前人工智慧仍炙手可熱，桃園市企業也面臨轉型的機會及風險，因此市府於前年起就與清華大學合作，推出「智慧製造服務中心」協助企業工廠健檢和智慧轉型，期盼桃園在地工廠無論規模大小皆能成功轉型，並使桃園市產業持續升級。

桃園市工業會理事長莊嘉郁說，桃園是製造業的重鎮，除傳統產業外，半導體產業、精密機械及航太衛星產業也於本市蓬勃發展，感謝張市長自上任以來便不遺餘力的以「智慧製造」為核心方向推動產業界更加了解「有效導入人工智慧」、「最佳化生產流程」及「實現智慧化轉型」等方式，幫助在地企業提升國際競爭力。此外，莊嘉郁也號召桃園在地企業積極參與燈塔工廠計畫，共同持續推動本市經濟發展與創新。