他殺或交通死亡要等判決才領縣民保險 竹縣議員籲改保險公司承保

新竹縣開辦縣民保險多年，兩年前因多次流標，改由縣府承攬照顧民眾，但議員發現以往他殺、交通意外死亡，以往當法醫勾選意外就可理賠，如今卻要等到判決，無法即時救助，呼籲重新考慮由保險公司來承保。

新竹縣從113年起轉型為意外事故致死救助金，續行原有政策來照顧縣民，去年共收145件，符合114件，已核撥3420萬，目前還有8件審核中，另有23件不符合，讓縣民在遭受意外不幸死亡時，減輕其家庭經濟負擔，保障民眾生活。

新竹縣議員張益生今天下午在議會臨時會提案，以往保險公司理賠，死亡證明書若法醫開具勾選「意外」即可馬上理賠，但現在卻因縣府整體考量，需等待法院判決才可理賠，舉凡他殺、交通意外死亡案件都是如此，法院判決要等待一年、兩年，讓家屬情何以堪，也失去最初照顧縣民的初衷。

他認為，新竹縣自行承辦，其為縣民褔祉用心良苦，值得肯定。但是執行面卻有人員資格專業認定的問題，建請縣府重新考慮由保險公司承保，若預算不足，議會願意協助支持預算，盡快保障縣府需求。

對此，新竹縣政府社會處長陳欣怡回應，申請意外事故致死救助，若有自殺、故意犯罪或違反道路交通安全規則如酒駕、無照駕駛等，以及非因意外事故所致必要的醫療行為致死，以及具領人對意外死亡者有故意致死的形況，都無法請領補助，這些都需要時間查明，而議員提到的應該是相驗屍體證明書上記載死亡方式為「他殺」非「意外」，故應以司法判決確定，情況才較為明朗，另車禍死亡則需提交事故鑑定報告，以及排除酒駕等違規因素，才予以核發。