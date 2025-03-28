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大湖要緊張了? 桃園推安心草莓品牌拚經濟
桃園市草莓栽培面積及產量持續成長，農業局表示，全市草莓農場分9區，約24座草莓農場，去年總種植達10萬株，逐步邁向經濟規模生產。
農業局為提升栽培技術，擴大生產規模及多元行銷，輔導成立「桃園市草莓推廣協會」，鼓勵設籍或實際於桃園市經營農產業，具栽培（育苗）草莓或相關溫室作物的實際種植者加入，致力推動草莓產業升級。
局長陳冠義表示，為提升桃園市草莓產業發展，農業局除長期輔導栽培技術、產業觀摩研習等相關計畫，現進一步輔導成立全市第一個草莓推廣協會，規畫打造「桃園好農-安心草莓」品牌，建立草莓採果網路宣傳平台，開發草莓相關周邊商品與推動格外品加工，以及輔導夏季蔬果栽培，確保農友收入穩定。
未來將集結農友資源，提升技術、擴大生產規模，並持續推動草莓休閒觀光產業，提升產品附加價值，協助農民創造更多收益。
陳冠義說明，桃園市草莓農場分布，以中壢區為主軸向外延伸，包含有龍潭、平鎮、大溪、八德、蘆竹、大園、觀音、新屋等，共分9區約24座草莓農場，栽培品種以紅草莓系列黑鑽、黑金剛、優雪、豐香、蜜香、美豐、香水，以及雪兔（白草莓）為主。在中央、地方共同合作下，多位草莓農友成功導入設施栽培、高架化及智慧化管理，結合桃園交通便捷及消費人口近等優點，使得草莓產業發展潛力無限。
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