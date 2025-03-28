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苗栗頭份六合溜冰場圍籬設計完成 議員質疑高度不足更危險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議會後方符合國際標準的滑輪溜冰場全場設有平板式的保護圍籬。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會後方符合國際標準的滑輪溜冰場全場設有平板式的保護圍籬。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的運動場，其中溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。

縣府教育處長葉芯慧表示，將會與六合國小研議平板圍籬的安全高度設計。

陳光軒上午在議會臨時會指出，頭份地區的直排輪選手在世界盃表現優越且多次奪金，選手平常都利用六合分校的溜冰場訓練，參賽前會到苗栗縣議會後方的國際標準滑輪溜冰場集訓，但縣府已設計完成的六合溜冰場書圖，顯示的保護圍籬高度有問題，他要為選手請命，盼縣府及時更改設計，以免未來又要重新設置，造成公帑浪費。

陳光軒指出，六合國小分校預定地的溜冰場2023年初啟用，但不到2個月外圈就出現嚴重龜裂，讓民眾直呼離譜，經縣府挖除改善後，目前場內鋪面已不再出現龜裂的現象，但先前溜冰場留下的舊有平板圍籬，僅在彎道設置，直線部分仍保有金屬管狀的圍籬，選手如果撞上可能造成骨折等嚴重傷害，縣府針對這部分將全場規畫設置圍籬，但設計高度不足，選手在直線衝刺時如果高速衝撞，很容易翻飛到場外，反而更危險，請縣府務必重視改變設計高度。

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的溜冰場規畫設計改善工程，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的溜冰場規畫設計改善工程，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。圖／陳光軒提供
苗栗縣六合國小分校預定地的溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，盼縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣六合國小分校預定地的溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，盼縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的溜冰場規畫設計改善工程，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。圖／陳光軒提供
苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的溜冰場規畫設計改善工程，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。圖／陳光軒提供

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