苗栗頭份六合溜冰場圍籬設計完成 議員質疑高度不足更危險
苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的運動場，其中溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。
縣府教育處長葉芯慧表示，將會與六合國小研議平板圍籬的安全高度設計。
陳光軒上午在議會臨時會指出，頭份地區的直排輪選手在世界盃表現優越且多次奪金，選手平常都利用六合分校的溜冰場訓練，參賽前會到苗栗縣議會後方的國際標準滑輪溜冰場集訓，但縣府已設計完成的六合溜冰場書圖，顯示的保護圍籬高度有問題，他要為選手請命，盼縣府及時更改設計，以免未來又要重新設置，造成公帑浪費。
陳光軒指出，六合國小分校預定地的溜冰場2023年初啟用，但不到2個月外圈就出現嚴重龜裂，讓民眾直呼離譜，經縣府挖除改善後，目前場內鋪面已不再出現龜裂的現象，但先前溜冰場留下的舊有平板圍籬，僅在彎道設置，直線部分仍保有金屬管狀的圍籬，選手如果撞上可能造成骨折等嚴重傷害，縣府針對這部分將全場規畫設置圍籬，但設計高度不足，選手在直線衝刺時如果高速衝撞，很容易翻飛到場外，反而更危險，請縣府務必重視改變設計高度。
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