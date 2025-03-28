苗栗頭份六合溜冰場圍籬設計完成 議員質疑高度不足更危險

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的運動場，其中溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設計書圖，認為這個高度不但未能保護直排輪溜冰選手的安全，反而更危險，希望縣府重視並重新調整設計，將高度提高至120公分。

縣府教育處長葉芯慧表示，將會與六合國小研議平板圍籬的安全高度設計。

陳光軒上午在議會臨時會指出，頭份地區的直排輪選手在世界盃表現優越且多次奪金，選手平常都利用六合分校的溜冰場訓練，參賽前會到苗栗縣議會後方的國際標準滑輪溜冰場集訓，但縣府已設計完成的六合溜冰場書圖，顯示的保護圍籬高度有問題，他要為選手請命，盼縣府及時更改設計，以免未來又要重新設置，造成公帑浪費。