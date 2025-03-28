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清明連假下周登場 桃園楊梅警提醒出遊及掃墓這樣走不塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅警分局為紓解4月3至6日清明連續假期車潮，依往年經驗提供清明掃墓及假期旅遊交通重點，讓楊梅區及新屋區鄉親有充足的資訊避開車潮。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局為紓解4月3至6日清明連續假期車潮，依往年經驗提供清明掃墓及假期旅遊交通重點，讓楊梅區及新屋區鄉親有充足的資訊避開車潮。圖／楊梅警分局提供

桃園市楊梅警分局為紓解4月3至6日清明連續假期車潮，依往年經驗提供清明掃墓及假期旅遊交通重點，讓楊梅區及新屋區鄉親有充足的資訊避開車潮。其次因應連假出遊車潮，楊梅警分局配合高速公路局規畫高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為4月3日上午6點到12點，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。

清明掃墓部分，警方指出雖部分民眾已提早掃墓，仍有利用清明連假前往掃墓祭祖的民眾，楊梅警分局針對清明連假期間加強楊梅生命紀念園（中山南路800巷）、富岡集義宗祠（新明街）、紅崁頭公墓(長祥路)、笨港公墓(台15線旁)及各宗祠祭祖等掃墓熱區交通疏導。

另楊梅區公所已規畫楊梅生命紀念園區崇德納骨塔春祭大典，明早上7點至12點崇德納骨塔至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並在周邊路段及路口派有員警及社區巡守隊員指揮疏導，請參加民眾遵守指引。

此外，接駁專車每15分鐘1班，由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加當日春祭活動的民眾可多加利用搭乘；楊梅警分局提醒民眾4月4日清明節當日上午各地掃墓人、車潮多，楊梅往返新屋區掃墓祭祖民眾可多加利用台31線、台66線、梅高路等替代道路，避開易壅塞楊新路段。

因應連假出遊車潮，楊梅分局配合高速公路局規劃高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為4月3日上午6點到12點；楊梅警分局也提醒短程往返的民眾可多利用台1線及台31線等平面替代道路，長程旅途的民眾可利用台15線及台61線等替代道路。

楊梅警分局也提醒民眾出門前可先利用「高速公路1968、桃園市交通資訊網、即時影像監視器、桃園觀光景區舒適度燈號」等APP軟體及網頁，可即時查詢道路狀況，提早規劃，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

車潮 連假 高乘載管制

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