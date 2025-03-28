竹縣褒忠義民廟春祭大典 范佐銘盼文化續傳承

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今天舉行春祭大典，客委會副主委范佐銘出席表示，每年義民祭都有來自各地客家民眾，共盼此文化持續傳承。

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今天舉行春祭大典，范佐銘、新竹縣副縣長陳見賢、義民廟董事長林光華等人出席，共同祈求國泰民安、風調雨順及地方繁榮發展。

范佐銘致詞表示，每年義民祭都可看到來自各地客家民眾前來參與，也代表共同期盼義民爺的精神，能持續傳播延續，也讓更多民眾了解此文化；另外目前客語面臨流失危機，希望政府部門、民意代表一起努力，推動客語傳承。

陳見賢致詞說，義民爺是新竹的信仰中心之一，今天舉行春祭大典也將義民爺的忠孝節義精神傳播出去，也盼生活於台灣的客家人，也都能持續秉持義民爺的精神，守護土地、家人及所愛的人。