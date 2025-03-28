快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

竹縣褒忠義民廟春祭大典 范佐銘盼文化續傳承

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今天舉行春祭大典，客委會副主委范佐銘出席表示，每年義民祭都有來自各地客家民眾，共盼此文化持續傳承。

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今天舉行春祭大典，范佐銘、新竹縣副縣長陳見賢、義民廟董事長林光華等人出席，共同祈求國泰民安、風調雨順及地方繁榮發展。

范佐銘致詞表示，每年義民祭都可看到來自各地客家民眾前來參與，也代表共同期盼義民爺的精神，能持續傳播延續，也讓更多民眾了解此文化；另外目前客語面臨流失危機，希望政府部門、民意代表一起努力，推動客語傳承。

陳見賢致詞說，義民爺是新竹的信仰中心之一，今天舉行春祭大典也將義民爺的忠孝節義精神傳播出去，也盼生活於台灣的客家人，也都能持續秉持義民爺的精神，守護土地、家人及所愛的人。

客家人 新竹 義民祭

延伸閱讀

策進會：持續推動台港經貿觀光藝文領域交流

南海部隊納金門太武山春祭 後代：盼完整名單入祀

竹縣罷免進度曝！連署已破萬 綠營啟動民主胖卡巡迴助攻

首開先例兒童節改送禮券 竹縣讓孩子做主選喜歡的禮物

相關新聞

大湖要緊張了? 桃園推安心草莓品牌拚經濟

桃園市草莓栽培面積及產量持續成長，農業局表示，全市草莓農場分9區，約24座草莓農場，去年總種植達10萬株，逐步邁向經濟規...

他殺或交通死亡要等判決才領縣民保險 竹縣議員籲改保險公司承保

新竹縣開辦縣民保險多年，兩年前因多次流標，改由縣府承攬照顧民眾，但議員發現以往他殺、交通意外死亡，以往當法醫勾選意外就可...

苗栗頭份六合溜冰場圍籬設計完成 議員質疑高度不足更危險

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地設置的運動場，其中溜冰場改善工程設計中，但平板圍籬僅96公分高，議員陳光軒和專業教練審視設...

清明連假出國潮 桃園機場歡迎旅客多加利用智慧報到

今年清明連續假期將至，桃園國際機場預估旅運量多日逾14萬人次，疏運期間4月2日至7日，6天總運量上看86萬人次，預估出境...

桃市醫院拚2033啟用但地目未變更 民代憂市府過於樂觀

桃園市立醫院選址八德霄裡，目標2033年啟用，但地目尚未變更，醫療人力來源不確定，交通也是問題，民代認為市府評估過於樂觀...

「桃園味」智慧販售機登場首日 在地特色美味熱購

桃園市經發局推廣在地食品產業，號召知名食品大廠及觀光工廠食品業者，共同推出「桃園味」系列商品，並結合科技，打造智慧販售機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。