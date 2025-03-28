清明連假出國潮 桃園機場歡迎旅客多加利用智慧報到

今年清明連續假期將至，桃園國際機場預估旅運量多日逾14萬人次，疏運期間4月2日至7日，6天總運量上看86萬人次，預估出境高峰為假期首日4月3日約8.8萬人，入境高峰為4月6日亦將近8.5萬人。

機場公司表示統計國籍航空旅客使用智慧報到比例已達50%，提醒旅客善用手機APP、網路、市區預辦登機、機場自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省排隊等候時間，另因連假期間交通繁忙，建議多搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸，並預留時間提早到機場，確保旅途順利。

因應清明連假即將到來，機場公司邀集CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、航空公司、地勤業者及聯外交通等單位召開疏運整備會議，根據航班運量預報系統顯示，週六(29日)起即開始出現出國人潮，疏運期間桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時；入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時間。因應人潮尖峰時段，桃園機場各單位加強整備，包括加強旅客引導；航警局安檢線與移民署自動查驗通關系統（e-Gate）提早開線；航空公司及地勤業者依運能彈性調整人力等，有序紓解人潮協助旅客順利通關。

機場公司表示因應全球機場智慧化發展趨勢，近年來桃園機場積極建置相關設施設備，包括自助報到機臺、自助行李託運及市區預辦登機等服務，並配合航空公司推廣旅客使用手機APP及網路完成報到手續。根據統計，桃園機場國籍航空智慧報到比例達52.35%、自助行李託運使用率達15%，且持續上升中，顯示以智慧化設施設備進行報到已是主流趨勢。機場公司提醒旅客，連假疏運期間出國人潮眾多，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省等候時間。