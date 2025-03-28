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竹北籌建水岸市集園區發表規劃 擬多元使用空間

中央社／ 新竹縣28日電

北市公所籌建「水岸市集園區River Bank 1」（原為東區市場）今天辦發表會，竹北市長鄭朝方表示，將設有市場、青年創業基地、親子場域等，提供民眾多元使用空間。

竹北市公所籌劃多年原於東區新建市場，鄭朝方上任後重新檢討此案，並轉型為「水岸市集園區RiverBank 1」，近日完成規劃設計，今天舉辦發表會。

鄭朝方會中指出，水岸市集於新竹高鐵站附近，市集規劃以「創新、質感、美學」為元素，打造為地下1樓至地上5樓的建築空間。

他說，目前空間規劃在地下1樓為廣場，地上1樓是市場、2樓為美食空間、3樓是日間托嬰中心與親子館、4樓為多空能空間可容納300多人、5樓是屋頂露台。

鄭朝方表示，目前已完成第一階段設計，提送新竹縣政府審查多目標使用計畫，期盼後續完工後，不僅打造市場的新形象，也成為竹北新地標。

北市 竹北 鄭朝方

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