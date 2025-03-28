桃市醫院拚2033啟用但地目未變更 民代憂市府過於樂觀

桃園市立醫院選址八德霄裡，目標2033年啟用，但地目尚未變更，醫療人力來源不確定，交通也是問題，民代認為市府評估過於樂觀，相關規畫得加緊腳步；市府表示，目標3年內完成都市計畫變更、病床數核定與找到BOT合作對象，另闢道路舒緩交通。

桃園市長張善政2月12日公布市立醫院將落腳八德霄裡，投資金額超過91.4億元，預計採BOT方式經營。衛生局也進一步指出，市立醫院將以區域醫院、準醫學中心標準規畫，一般病床499床、特殊專科病床150床，還有24小時兒科急診、老人醫學和婦幼照護等專業醫療。

桃園市議員舒翠玲表示，市立醫院選址很好，位於中壢、平鎮和八德交界，除了滿足八德、大溪和復興的醫療需求，也能減輕中壢、平鎮等地的醫療量能壓力，此處未來又有捷運綠線經過，十分方便。然而，醫院預定地不是醫療用地，變更地目相關程序繁瑣，到現在都不見都市計畫變更案，市府評估恐過於樂觀。

舒翠玲進一步指出，市立醫院很難賺錢，BOT案不依定能成，若比照台北聯合醫院方式由市府自營，現在醫療人力短缺，市府又有什麼誘因吸引人才；議員謝美英也表示，桃園率全國之先規畫社會住宅提撥一定比例優先讓醫護人員入住，希望政策能在市立醫院的醫療專區落實。

衛生局長賈蔚表示，醫療人才流動一定會產生排擠效應，無法避免，已多次藉由會議向中央反映人力短缺與制度問題，希望整體大環境有所改變。至於市立醫院實質進程方面，目標3年內完成都市計畫變更、病床數核定與BOT合作對象，然後下一個3年就是蓋硬體設施，會有醫護人員宿舍，藉此吸引人才進駐。