「桃園味」智慧販售機登場首日 在地特色美味熱購
桃園市經發局推廣在地食品產業，號召知名食品大廠及觀光工廠食品業者，共同推出「桃園味」系列商品，並結合科技，打造智慧販售機，今天中午在市政府一樓開賣，結果乖乖（水蜜桃、滷肉飯口味）及中祥（地瓜酥）等美味快速銷售一空。
經發局表示，展售至4月30日，這次參與合作的9家業者，都是桃園食品產業的代表品牌，包括77巧克力共和國、中祥食品、手信霧隱城、北田食品、豆之家食品、金格/卡司．蒂菈樂園、乖乖食品、佳麗果物與郭元益糕餅博物館。
販售商品包含77巧克力共和國的質感大人系甜點曲奇餅乾、中祥草莓季熱潮的牛軋餅與雪花餅，以及滿足鹹食味蕾的香蔥牛軋餅與甘梅餅；手信霧隱城的日式情懷常溫蒸果子與童趣風味的星星樂，北田食品兼具健康與美味的經典暢銷鹹蛋黃蒟蒻糙米捲；豆之家的元氣寶饌，搭配蔓越莓與棗片，搶攻女性市場；金格/卡司．蒂菈樂園以甜鹹滋味在嘴裡迸出獨特味覺的小菓子。
乖乖食品納入在地獨家風味，包含新屋稻米、枕頭山水蜜桃與夜市熱門飲品金桔檸檬口味的玉米點心；另外還有佳麗果物的無糖、無添加、無色素的春季限定的天然無糖果乾，與郭元益糕餅博物館融合傳統與創新口味的磅蛋糕、法式牛軋巧克力。更多活動詳情可至「桃好您的心」Facebook粉絲專頁查詢。
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