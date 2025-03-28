「桃園味」智慧販售機登場首日 在地特色美味熱購

桃園市經發局推廣在地食品產業，號召知名食品大廠及觀光工廠食品業者，共同推出「桃園味」系列商品，並結合科技，打造智慧販售機，今天中午在市政府一樓開賣，結果乖乖（水蜜桃、滷肉飯口味）及中祥（地瓜酥）等美味快速銷售一空。

經發局表示，展售至4月30日，這次參與合作的9家業者，都是桃園食品產業的代表品牌，包括77巧克力共和國、中祥食品、手信霧隱城、北田食品、豆之家食品、金格/卡司．蒂菈樂園、乖乖食品、佳麗果物與郭元益糕餅博物館。

販售商品包含77巧克力共和國的質感大人系甜點曲奇餅乾、中祥草莓季熱潮的牛軋餅與雪花餅，以及滿足鹹食味蕾的香蔥牛軋餅與甘梅餅；手信霧隱城的日式情懷常溫蒸果子與童趣風味的星星樂，北田食品兼具健康與美味的經典暢銷鹹蛋黃蒟蒻糙米捲；豆之家的元氣寶饌，搭配蔓越莓與棗片，搶攻女性市場；金格/卡司．蒂菈樂園以甜鹹滋味在嘴裡迸出獨特味覺的小菓子。