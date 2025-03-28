快訊

緬甸7.7強震深度僅10公里！ 建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園「移碳究淨」課傳授碳排量計算法 高中以上可報名

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
參加「移碳究淨」的學員可以親自計算樹木的碳排量。圖／環保局提供
參加「移碳究淨」的學員可以親自計算樹木的碳排量。圖／環保局提供

桃園市環保局響應2050淨零目標，今年2月起在龜山柴油車排煙檢測站，推出全新的環境教育課程「移碳究淨」，需預約，已舉辦4場次近百人參加。

環保局長顏己喨指出，「移碳究淨」有別於其他以國中小學生為主的環教課程，對象是高中以上的年齡層，不僅引導學員了解柴油車黑煙排放造成汙染的嚴重，也介紹空氣品質淨化區與低碳運輸現況，並提供「淨零綠生活行動指引」。課程「尋碳任務」是最受歡迎的部分，學員參與喬木固碳量測實作，學會如何計算樹木的碳含量，反應十分熱烈。

環保局指出，龜山柴油車排煙檢測站位於華亞科技園區，除了負責空污檢測外，也是環境部認證的環境教育設施場所，結合空污防制與綠建築兩大主題推廣環境教育受好評。

今年推出的「移碳究淨」課程可以幫助學員理解如何減少碳排放，還能自然而然地改變生活習慣，成為綠生活的實踐者。課程採預約，周一至周五上班時段開課，詳細資訊請電洽（03）3960433轉103黃小姐，或至龜山柴油車排煙檢測站官網https://tygd.tydep.gov.tw/查詢。

龜山柴油車排煙檢測站負責空污檢測，也是環境部認證的環境教育設施場所。圖／環保局提供
龜山柴油車排煙檢測站負責空污檢測，也是環境部認證的環境教育設施場所。圖／環保局提供

柴油車 環保局長 空污

延伸閱讀

桃園兒美館兒童節當天免費入場 還有一日限定特別活動

鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

不是小動物！桃園八德上午電線桿起火釀2千餘戶停電…原來這原因

14萬株花卉打造奇幻春日美景！ 2025「桃園彩色海芋季」限時9天登場 巨型迷宮、童話藝術裝置、親子體驗玩到翻

相關新聞

桃市醫院拚2033啟用但地目未變更 民代憂市府過於樂觀

桃園市立醫院選址八德霄裡，目標2033年啟用，但地目尚未變更，醫療人力來源不確定，交通也是問題，民代認為市府評估過於樂觀...

「桃園味」智慧販售機登場首日 在地特色美味熱購

桃園市經發局推廣在地食品產業，號召知名食品大廠及觀光工廠食品業者，共同推出「桃園味」系列商品，並結合科技，打造智慧販售機...

桃園「移碳究淨」課傳授碳排量計算法 高中以上可報名

桃園市環保局響應2050淨零目標，今年2月起在龜山柴油車排煙檢測站，推出全新的環境教育課程「移碳究淨」，需預約，已舉辦4...

竹北水岸市集樓層規畫曝 市場美食、托嬰、多功能空間

竹北市「水岸市集（東區市場）River Bank1」規畫設計於今天發表，市長鄭朝方以模型逐層解構內外部規畫。白天是採買據...

鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬...

不是小動物！桃園八德上午電線桿起火釀2千餘戶停電…原來這原因

桃園市八德區建國路與652巷口的電線桿今天上午9點多突然起火燃燒，散落的火花不斷向下噴濺，嚇壞行經的人車，桃園市消防局第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。