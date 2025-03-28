桃園「移碳究淨」課傳授碳排量計算法 高中以上可報名

桃園市環保局響應2050淨零目標，今年2月起在龜山柴油車排煙檢測站，推出全新的環境教育課程「移碳究淨」，需預約，已舉辦4場次近百人參加。

環保局長顏己喨指出，「移碳究淨」有別於其他以國中小學生為主的環教課程，對象是高中以上的年齡層，不僅引導學員了解柴油車黑煙排放造成汙染的嚴重，也介紹空氣品質淨化區與低碳運輸現況，並提供「淨零綠生活行動指引」。課程「尋碳任務」是最受歡迎的部分，學員參與喬木固碳量測實作，學會如何計算樹木的碳含量，反應十分熱烈。

環保局指出，龜山柴油車排煙檢測站位於華亞科技園區，除了負責空污檢測外，也是環境部認證的環境教育設施場所，結合空污防制與綠建築兩大主題推廣環境教育受好評。