竹北水岸市集樓層規畫曝 市場美食、托嬰、多功能空間

竹北市「水岸市集（東區市場）River Bank1」規畫設計於今天發表，市長鄭朝方以模型逐層解構內外部規畫。白天是採買據點，夜晚則是文創市集。特別的是有大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」，既是空間內第一大亮點，也是寓教於樂的永續環保裝置，內有當代市場、美食聚落、托嬰中心、親子館與多功能空間等。

此棟建物由郭恆成建築師事務所攜手國際知名建築團隊MVRDV共同設計，計畫主持人Winy Maas也親自率領團隊自荷蘭來台，展現對這項合作的高度重視。

鄭朝方表示，水岸市集坐落於高鐵、台元與新竹科學園區的黃金三角核心，作為連結竹北、新竹與國際的門戶，重新定義「大新竹的中心」。市集集結「創新、質感、美學」三大元素，營運以全時段為理念，囊括傳統市場、品牌市集、文化展演、青年創業基地、親子場域等，以垂直聚落的整合，讓市民享有豐富多層次的城市體驗。

市公所今天舉辦發表會，鄭朝方以組合模型，展示除了地下二至三樓的停車場外，自地下一樓到地上五樓的空間規畫。地下一樓為下沉式廣場，白天是採買據點，夜晚則是文創市集。特別的是有大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」，既是空間內第一大亮點，也是寓教於樂的永續環保裝置。

1樓為通透式及下沉的當代市場。2樓為水岸美食聚落，一邊品嚐美食、一邊欣賞水岸風光。3樓為日間托嬰中心、親子館。4樓為可容納300人的多功能空間。5樓的屋頂露臺，規畫為「從產地到餐桌」農場，實現減碳足跡的理念。