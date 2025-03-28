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鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供
為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供

為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止，幫助青年團隊前往海外，投入國際服務，讓更多桃園青年踏出舒適圈，在實踐中學習與成長。

凡於今年6月1日至9月30日間，有意願至海外從事志工服務行動的桃園青年團隊即可申請本計畫，青年團隊可對服務當地需求分析，從「教育」、「社區」、「環境」、「文化」、「科技」、「健康」及「其他」等不同主題類別中，設定具體可行的行動方案，發揮志工影響力。計畫將依方案內容、可行性與創新性以及效益規模等不同面向給予補助。

「國際志願服務不只是協助他人，更是青年自我成長的寶貴歷程。」 桃園市青年局長侯佳齡表示，去年度青年局補助國際志工計畫成功支持11組青年團隊投身海外志工行動，累積服務超過4500人，主題涵蓋衛生、藝術教育與社區關懷等多元面向。透過與當地居民的深度互動，志工們不僅可以培養跨文化溝通與問題解決能力，也親身體驗到助人的成就感與影響力，為全球永續發展注入青春動能。未來桃園市政府將持續支持青年志工，鼓勵更多熱血青年跨出國際。

計畫徵件至今年4月23日下午5點，對國際志願服務有興趣的青年，趕快把握機會，將熱忱轉化為行動，成為全球志工的一員。計畫詳情可至桃園市政府青年事務局官網最新消息下載查詢。

為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供
為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供
為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供
為鼓勵青年投身國際志願服務，桃園市青年局推出 「桃園市114年度青年國際志工服務隊暑期補助計畫」，提供單一團隊最高30萬元補助，計畫徵件至今年4月23日下午5點止。圖／桃園市青年局提供

團隊 桃園 青年

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