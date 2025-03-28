不是小動物！桃園八德上午電線桿起火釀2千餘戶停電…原來這原因

桃園市八德區建國路與652巷口的電線桿今天上午9點多突然起火燃燒，散落的火花不斷向下噴濺，嚇壞行經的人車，桃園市消防局第一救災救護大隊據報出動人車前往，但火勢已熄滅；台電公司清查，鳥巢導致饋線跳脫影響2143戶停電，目前已修復。

119勤指中心今天上午9點32分據報，位於八德區建國路652巷口的電線桿頂端的電線突然起火燃燒，火勢隨著風勢忽大忽小，並有大量零星火花掉落地面，消防局出動1輛消防車3名救難人員前往，到場發現疑似有工程車勾到電線造成火花，到場時已無火勢，現場交由台電處理。