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不是小動物！桃園八德上午電線桿起火釀2千餘戶停電…原來這原因
桃園市八德區建國路與652巷口的電線桿今天上午9點多突然起火燃燒，散落的火花不斷向下噴濺，嚇壞行經的人車，桃園市消防局第一救災救護大隊據報出動人車前往，但火勢已熄滅；台電公司清查，鳥巢導致饋線跳脫影響2143戶停電，目前已修復。
119勤指中心今天上午9點32分據報，位於八德區建國路652巷口的電線桿頂端的電線突然起火燃燒，火勢隨著風勢忽大忽小，並有大量零星火花掉落地面，消防局出動1輛消防車3名救難人員前往，到場發現疑似有工程車勾到電線造成火花，到場時已無火勢，現場交由台電處理。
台電公司桃園區營業處表示，今天上午9點30分位於桃園八德區建國路652巷口電線桿起火事件，由於饋線跳脫，影響桃園市八德區建國路、介壽路二段、大勤街、金福街、長興路、興豐路等一帶共2143戶停電，經查為八德幹#81鳥巢致礙子及拉線夾板不良引起，已於上午11點30分排除故障全數復電，造成民眾不便敬請見諒，桃園區營業處將持續加強配電設備維護點檢，避免事故發生。
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