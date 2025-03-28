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苗縣府推農產品牌「豐味苗栗」 西湖柚花節4月5日登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖柚花藝術節將在4月5日登場，縣府農業處也邀請大家一起走出戶外賞花健行。圖／苗栗縣政府提供
西湖柚花藝術節將在4月5日登場，縣府農業處也邀請大家一起走出戶外賞花健行。圖／苗栗縣政府提供

為提升農業產業鏈的附加價值，強化農產品的市場競爭力與辨識度，苗栗縣政府正式推出縣級品牌「豐味苗栗」認證標章，即日起開放申請至4月11日止；另外，西湖柚花藝術節即將在4月5日登場，縣府農業處也邀請大家一起走出戶外賞花健行。

縣府農業處表示，「豐味苗栗」認證涵蓋五大類別，包括豐味農產品、豐味加工好物、豐味生活好物、豐味文創、豐味農遊等，可整合苗栗在地農業相關特色資源，透過品牌化推動農業與相關產業的升級，促進跨縣市及跨部會合作，擴大品牌影響力，帶動國內外銷售成長，未來更將積極拓展國際市場。

同時，透過「豐味苗栗」的品牌認證機制，提升傳統農村技藝與食品安全水準，即日起開放申請至4月11日止，歡迎有興趣者踴躍報名，齊力打造苗栗農業新亮點。

農業處也推薦，西湖鄉是苗栗縣最大的文旦柚產地，適逢文旦柚花開季節，今年「西湖柚花藝術節」即將在4月5日（周六）登場，當天安排音樂表演、農特產品展售、客家市集美食、親子DIY等活動，歡迎大家動動身體，到西湖走透透，體驗賞柚花農遊。

西湖鄉是苗栗縣最大的文旦柚產地，每年3到4月文旦柚花開，成串的白花散發清香，邀請大家4／5來西湖賞花健行。記者吳傑沐／攝影
西湖鄉是苗栗縣最大的文旦柚產地，每年3到4月文旦柚花開，成串的白花散發清香，邀請大家4／5來西湖賞花健行。記者吳傑沐／攝影

品牌 文旦 農業處

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