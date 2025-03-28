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報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，在香客大樓外排隊等候報名的人潮絡繹不絕。（民眾提供） 中央社
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，在香客大樓外排隊等候報名的人潮絡繹不絕。（民眾提供） 中央社

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖乙巳年北港進香活動，昨(27)日開放「香燈腳」報名。網友在PTT針對進香討論留言質疑：「每年不都跟著走就好了？為何要報名？」釣出內行網友指出，報名的香客能領到活動的衣服、帽子及臂章，拱天宮還會依據報名表上的姓名，謄寫至吉祥文疏祈福。

網友在PTT以「報名白沙屯進香的人要打道回府嗎？」為標題表示，由於現場排隊人潮眾多，包括在香客大樓及從火車站過來的平交道旁隊伍都相當多人，現場志工還表明不能再排，也有志工建議香客可以先回家，因為人多到今天可能沒辦法完成報名，於是上網詢問，希望有成功報名的人可以分享心得。

也另有鄉民發文可以代報名白沙屯媽祖進香，表示自己去年走完全程共9天的路程，今年還會再去，扣除報名費700元，還需補貼火車車資50元，代購加起來若超過車資，會放入拱天宮的香油錢箱內。

不少網友也跟著詢問，「到時跟著走就好，幹嘛特地報名？」、「報名這個做什麼的？不是都能亂入？」、「進香還要登記？」、「報名是有什麼特色？會有完走證書還是保障住宿？」、「報名後會發帽子、衣服嗎？」，好奇報名的目的是什麼。

其他內行的網友則在推文中給出解答，表示報名費的700元繳交後，會發放包括活動的衣服、帽子及臂章；此外還會造冊，「報名，疏文上才有你的名字」，拱天宮會依據報名表上的姓名，謄寫至吉祥文疏祈福，「比馬拉松完賽還有意義。」

根據拱天宮IG解釋，記載在吉祥文疏上的名字，會經過儀式再由北港朝天宮住持師父和志工一個一個把大家的名字唸出來稟報上蒼庇佑，最後燒到北港朝天宮萬年香火爐裡。《聯合報》去年報導，拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，吉祥疏文早年多由拱天宮執事人員誦念，隨著香客人數增加，念誦疏文也由香客齊心協助。去年報名逼近18萬人，疏文多達1000張，每張有180名香客姓名，需由500人一起念誦。

拱天宮 白沙屯媽祖 香燈腳

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