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延長保存期 蜂蜜濃縮廠揭牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份市森隆養蜂場申設的蜂蜜食品濃縮加工廠認證通過，是全台第2家認證合格的蜂蜜濃縮加工廠，昨天上午揭牌。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市森隆養蜂場申設的蜂蜜食品濃縮加工廠認證通過，是全台第2家認證合格的蜂蜜濃縮加工廠，昨天上午揭牌。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市農會理事長徐陳森養蜂40年，經營的森隆養蜂場申請蜂蜜食品濃縮加工廠，全台第2家認證通過，可以延長保存期至2年，昨天上午熱鬧揭牌，他樂觀今年將翻轉去年蜂蜜幾乎無產量的慘況，可望迎來豐收年。

蜂蜜採收後，因含水量高，保存期大約僅有3至6個月，經加工濃縮後，保存期可延長到2年，新竹縣關西鎮去年成立全台第1家獲認證的濃縮廠，森隆養蜂場是第2家獲得認證的濃縮廠，苗栗縣政府農業處長陳樹義、頭份市長羅雪珠，及縣議員蕭詠萱等人昨天揭牌，嘉惠縣內及鄰近縣市蜂農，就近提供國家認證的蜂蜜濃縮服務。

徐陳森說，往年蜂農為減低蜂蜜的含水量，會在採蜜處等待幾天不放蜂，等花蜜變的更濃稠時才放蜂採蜜，但因此也會減少可採蜜的期數，加工廠去除蜂蜜水份的濃縮程度，讓水份減低至19.5％左右的國家標準，但水份也不能去除過多，如果水份僅剩17％，蜂蜜會濃稠的像麥芽糖一般。

他指出，蜂農採集花蜜多往中南部，目前荔枝、龍眼等花季也即將陸續開始，預計4月整個月苗栗蜂農都會停留在中南部採蜜，近7年來，以去年的情況最慘，幾乎無蜜可採，依他的經驗和觀察，今年將會是迎來大豐收的一年。

苗栗縣 蜂蜜 頭份

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