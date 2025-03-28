解決「全省之痛」…苗栗公辦民營土資場 容量大沒反彈先推動

營建廢棄物全台流竄，苗栗縣修正相關自治條例，在縣議會三讀通過，加強管理、稽查措施，如載運車輛應安裝GPS設備等。苗栗縣長鍾東錦推動公辦民營土資場，他昨重申有其必要性，已有11案申請，以容量較大、沒有反彈的案子先推動。

「營建廢棄物亂竄亂倒問題是全省之痛。」鍾東錦表示，為解決問題必須推動公辦民營土石方資源回收場，縣府也修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」草案，縣議會臨時會三讀通過。

根據修正規定，載運營建剩餘土石方車輛應裝置逐車追蹤流向功能的設備，承運廠商依核對餘土計畫內容、運送憑證文件，餘土運往指定收容處理場所，並回報承造人；承造人據以向建築工程主管機關申請使用執照。

另規定收容處理場所場區應設遠端監控資訊及紀錄設備，記錄車輛進出，及車斗載運土方情形。

鍾東錦說，中央正視營建廢棄物無處可去的問題，也有意思公辦民營，但設置土資場不易，民間不太敢申請，鄉下地主多半不懂，業者提申請但審理速度慢，導致廢棄物亂竄，苗栗到處被亂傾倒。

鍾強調，縣府推公辦民營土資場，已有11案申請，原則北、中、南各挑1處，容量太少的不要，如果地方會抗爭，甚至鄉鎮市公所不願意配合也不要，盡量以簡單容易、沒有反彈，遠離人群、住家的區域推動。

他說，剩餘土石方、營建廢棄物分類後，送焚化爐燃燒或回收再利用、掩埋，一般山凹合法填滿後，土地可以再利用，應加速推動。