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白沙屯媽進香 首日4萬人報名

聯合報／ 記者吳傑沐黑中亮／連線報導
白沙屯拱天宮媽祖徒步進香5月2日啟程，昨開放「香燈腳」報名，現場大排長龍，排隊超過1公里。圖／民眾提供
白沙屯拱天宮媽祖徒步進香5月2日啟程，昨開放「香燈腳」報名，現場大排長龍，排隊超過1公里。圖／民眾提供

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，昨天開放「香燈腳」現場報名，一早就大排長龍，排隊人潮綿延長達1公里，昨天總計近4萬人報名。大甲鎮瀾宮媽祖遶境去年吸引百萬信徒，今年4月4日起駕碰上清明連假，廟方估計遶境人數會再增加。

白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香，預計5月1日深夜11時25分啟程，去程挑戰急行軍，預計3日抵達北港，4日凌晨舉行刈火儀式後折返，11日回鑾入宮安座。

每年跟隨進香的人數大幅成長，去年報名人數達17萬9971人，為歷年之最；拱天宮預估今年會再破紀錄，提前準備23萬套臂章、進香服等；昨起開放信徒報名1個月，昨早就大排長龍。

來自北部婦人搶頭香，拿下編號1至86號臂章。圖／民眾提供
來自北部婦人搶頭香，拿下編號1至86號臂章。圖／民眾提供

廟方預估周末報名人潮會再增加，昨天排第一的是來自北部的婦人，拿下編號1至86號臂章，她直呼「超興奮的！往年都要等1、2小時，從來沒這麼快完成。」

大甲媽4月4日深夜起駕，預計9天8夜遶境行程，去年參與遶境人潮超過100萬人次，創下歷來最多紀錄，今年起駕正好碰上清明連假，連假期間駐駕彰化南瑤宮、西螺福興宮，估計會湧入更多信徒，人數會比去年增加更多。

中央氣象署連續13年為大甲媽遶境預報天氣，今年由氣象專家伍婉華預報；目前預測4月4日起駕當日東北季風減弱，氣溫稍回升，但水氣增加，中部雲量較多、山區有局部短暫雨。中央氣象署提醒，春季天氣系統變化快，遶境前要隨時參考最新預報。

童綜合醫院派醫療團隊隨行大甲媽遶境，醫師呼籲，進香期間如腳出現水泡或傷口等，盡快聯繫醫療人員，即時處理傷口，避免二次感染。慢性病患者要記得攜帶藥物，並按時服用，飲食上也要特別留意；沿途要補充水分，避免中暑，建議預先接種流感疫苗及XBB疫苗，吃東西前記得用酒精清潔雙手。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 遶境

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