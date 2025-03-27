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唯一獲獎醫院社工 東元醫院黃亦安獲新竹縣卓越社工獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」的社工師黃亦安，感謝辛苦養育自己以及一路陪伴的至親家人，想將獎項獻給他們，因為家人的扶持與守護，讓自己成為善良的人，成為自己期望的社會工作者。圖／東元綜合醫院提供
榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」的社工師黃亦安，感謝辛苦養育自己以及一路陪伴的至親家人，想將獎項獻給他們，因為家人的扶持與守護，讓自己成為善良的人，成為自己期望的社會工作者。圖／東元綜合醫院提供

新竹縣2025年度績優社會工作暨社政人員表揚典禮今天舉行，東元綜合醫院社工師黃亦安以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。

東元綜合醫院黃亦安社工師在職期間服務逾2717名個案，得獎事蹟包括設立急診室急難救助金、全國重大性侵害案件破案有功人員、北區兒少保護研討會辦理、推動志願服務管理電子化、新增院外合作社福單位、辦理全院關懷活動等實務奉獻。

黃亦安投身社會工作領域已逾8年，回憶起印象深刻的個案，黃亦安回憶，多年前協助一位與原生家庭失聯，且病況不佳、生命徵象日漸薄弱的病人，在鍥而不捨地嘗試與親屬聯繫下，最終成功讓病人在生命最後一哩路與家人道別，並放下多年的成見，讓病人有了最好的善終，完成最後心願。

黃亦安表示，高中時父親因病驟逝，帶給家裡很大的衝擊，但是在媽媽身上看見堅強，當年也接受學校輔導室老師及社工師的協助，幫助自己走出生命的考驗，讓他體會到社會工作的使命與價值，堅定了自己從事助人工作的意願，希望能在社會中積極幫助需要的人，傳遞溫暖與愛。

對於本次獲獎肯定，黃亦安謙虛表示，社工這個職業或許不能賺大錢，但是會從遇見的人身上，看很不一樣生命歷程，回過頭來，會感謝自己擁有的，也更認識這個社會隱而不現的那一面。

東元綜合醫院院長黃忠山也讚揚黃亦安長期以來在醫務社會工作上的貢獻，醫務社工需要極高的抗壓力與同理心，肯定社工師利用專業幫助弱勢家庭和需要急難救助的病人，獲得生活和醫療支持，實至名歸。也感謝黃亦安社工師帶領社服組團隊，參加2024年全國病人自主推動響應活動，榮獲區域醫院-優良響應機構獎，提升社會對病人自主權利法和預立醫療諮商的認識。

東元綜合醫院醫務社工師黃亦安，經常協助病人及家屬排解就醫所面臨的問題，緩解因疾病引起之情緒困擾、影響醫療計畫之家庭問題協助、經濟福利諮詢、特殊個案協助、善心捐款及實物捐贈安排、器官捐贈等事宜協調。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院醫務社工師黃亦安，經常協助病人及家屬排解就醫所面臨的問題，緩解因疾病引起之情緒困擾、影響醫療計畫之家庭問題協助、經濟福利諮詢、特殊個案協助、善心捐款及實物捐贈安排、器官捐贈等事宜協調。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院醫務社工師黃亦安，工作時穿梭於各醫療場域，與跨部門人員協調，透過個案、團體、社區之專業社會工作方法，以及志工、社會資源之運用，協助病人及家屬共同面對及處理就醫過程中所遭遇之社會、心理或經濟等問題。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院醫務社工師黃亦安，工作時穿梭於各醫療場域，與跨部門人員協調，透過個案、團體、社區之專業社會工作方法，以及志工、社會資源之運用，協助病人及家屬共同面對及處理就醫過程中所遭遇之社會、心理或經濟等問題。圖／東元綜合醫院提供
黃亦安帶領社服組團隊，參加2024年全國病人自主推動響應活動，榮獲區域醫院-優良響應機構獎。圖／東元綜合醫院提供
黃亦安帶領社服組團隊，參加2024年全國病人自主推動響應活動，榮獲區域醫院-優良響應機構獎。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院社工師黃亦安以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院社工師黃亦安以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。圖／東元綜合醫院提供

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