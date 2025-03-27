唯一獲獎醫院社工 東元醫院黃亦安獲新竹縣卓越社工獎

新竹縣2025年度績優社會工作暨社政人員表揚典禮今天舉行，東元綜合醫院社工師黃亦安以其專業、熱忱與同理心，榮獲「新竹縣卓越績優社工獎」，成為今年度唯一獲獎的醫療院所的社工師。

東元綜合醫院黃亦安社工師在職期間服務逾2717名個案，得獎事蹟包括設立急診室急難救助金、全國重大性侵害案件破案有功人員、北區兒少保護研討會辦理、推動志願服務管理電子化、新增院外合作社福單位、辦理全院關懷活動等實務奉獻。

黃亦安投身社會工作領域已逾8年，回憶起印象深刻的個案，黃亦安回憶，多年前協助一位與原生家庭失聯，且病況不佳、生命徵象日漸薄弱的病人，在鍥而不捨地嘗試與親屬聯繫下，最終成功讓病人在生命最後一哩路與家人道別，並放下多年的成見，讓病人有了最好的善終，完成最後心願。

黃亦安表示，高中時父親因病驟逝，帶給家裡很大的衝擊，但是在媽媽身上看見堅強，當年也接受學校輔導室老師及社工師的協助，幫助自己走出生命的考驗，讓他體會到社會工作的使命與價值，堅定了自己從事助人工作的意願，希望能在社會中積極幫助需要的人，傳遞溫暖與愛。

對於本次獲獎肯定，黃亦安謙虛表示，社工這個職業或許不能賺大錢，但是會從遇見的人身上，看很不一樣生命歷程，回過頭來，會感謝自己擁有的，也更認識這個社會隱而不現的那一面。