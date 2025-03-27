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桃園忠貞老舊市場明亮再現 試營運消費送好禮二選一
桃園市政府經發局表示，忠貞公有零售市場即日起全新樣貌試營運，過去龍平路長期受限老舊鋼棚結構與雜亂攤位，遮蔽採光且動線擠，影響購物，也妨礙市場整體發展；如今拆除違建頂棚，大幅改善採光與通風，同時設置忠貞臨時市場暫置攤販，以便後續道路拓寬工程，未來能呈現全新的市場風貌。
經發局為讓市場試營運期間人流活絡，聯手攤商辦促銷，適逢且忠貞市場米干近期獲網路溫度計調查為全台罕見10大特色小吃TOP1，於是辦促銷活動邀請市民朋友走入市場，支持在地美食，與感受傳統市場的溫度。
試營運第一個周末快閃活動29、30日（周六日）上午9時30分起，只要到忠貞公有零售市場消費，憑實體商品至兌換處兌換每日限量各250份的媽媽包，以及限定使用期限的50元市場抵用金，好禮2選1，每人限兌換1分送完為止。
此外，也可以在「桃好您的心」FB粉絲專頁忠貞市場開幕預告貼文按讚、分享、留言並標註2位好友，就有機會抽到統一超商虛擬商品卡，更多相關活動資訊詳情，請上「桃好您的心」FB粉絲專頁查詢。
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