新竹出席台灣客家總會長交接典禮 盧秀燕：台中市是客家大城市

2025全球臺灣客家聯合總會新任總會長交接典禮今在新竹縣政府舉行，台中市長盧秀燕也到場恭賀，她指出，台中市是客家大城市，286萬市民中有50萬、近20%是客家人，因此台中市府設有客家事務委員會，客家事務與客家文化是市府非常重要的政策與發展。

新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠等人，今天都親自出席，期望透過5縣市間的緊密合作，共同推動客家政策，讓客家文化薪火相傳。

盧秀燕致詞時提到，很多人不知道台中市是客家大城市，286萬市民中有50萬，近2成是客家人，因此台中市府有客家事務委員會。客家事務與文化是台中市府非常重要的政策與發展。其次，「所有客家的好朋友，都是她的好朋友」，兩年前總會在澳洲成立時，台中市府就專門派人參與，後來總會也回訪台中市，包含台中的東勢有70％是客家鄉親。

盧秀燕說，幾位客家縣市長與她都是好朋友，包含縣長楊文科、鍾東錦與市長邱臣遠，以及前縣長邱鏡淳、林光華與范振宗等，都是她的朋友，今天是全球客家領袖的大聚會，受到大家邀請她自然要到。她最後以客語說「恁仔細、承蒙你」，現場也響起熱烈的掌聲。

楊文科表示，此次盛會不僅象徵全球客家族群的團結與向心力，更彰顯桃竹竹苗中作為台灣核心客家區域的重要地位，未來5縣市將攜手推動全球客家文化與產業交流中心，吸引海外客家人才及資源回流，深化國際客家網絡，促進科技、文化與經濟的多層次合作。

「全球臺灣客家聯合總會」新任總會長今天舉行交接儀式，總會在2023年成立，前任總會長葉義深、現任總會長黎萬棠今天進行交接。黎萬棠表示，未來將率領總會同仁，下鄉到各地與客家事務局單位聯絡。