樂天桃猿迎中職36周年首戰 向中壢媽祈福曝新賽季關鍵

樂天桃猿職業棒球隊將於本周日迎來，中華職棒36周年首場比賽，今球隊與桃園市長張善政一同至中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。樂天桃猿球團總經理川田喜表示，去年因部分選手受傷實力較難發揮，今年針對投手群及打擊方面都有做調整，相信能奪下總冠軍。桃園市體育局也說，球場已做好萬全準備，迎接賽季。

今年球季，樂天桃猿年度口號為「Nonstop全猿猛進」，不僅是球場上的競技理念，更代表著球隊全方位的升級與進步，期待樂天桃猿在整體形象及軟硬體方面均有所升級，以永不止步的決心全力衝刺，直達勝利。

桃園市長張善政今至中壢仁海宮為樂天桃猿職業棒球隊與球團一同祈福，張善政準備「666幸運骰子」及象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」致贈予球隊，另外仁海宮也送上招財的「金獅」及「建宮200周年發財金」要送給球隊，祝福球團賽事順利。

張善政說，今年中華職棒賽程馬上就要開始，今前來參拜祈求樂天桃猿的首戰將於周日於樂天桃園棒球場登場，球員們承載了所有球迷的期待，希望今年球隊可以以非常耀眼戰績奪得總冠軍。

川田喜表示，去年因有部分選手受傷，較難發揮實力，今年選手都以平安健康的姿態登場，且在投手群、打擊方面都有不錯的調整，相信今年投手群會有很好的表現，目前已做好萬全準備，期待今年有好成績，也有自信能奪下總冠軍。