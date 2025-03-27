桃園閩南文化節六月登場 先有台語經典歌曲演唱會暖身

2025桃園閩南文化節前導活動台語歌ê音樂人生系列活動記者會今舉行，桃園市長張善政表示，今年桃園閩南文化節將於6月正式登場，本次系列活動以「台語歌ê音樂人生」作為暖身企畫，每月推出精彩內容，壓軸演唱會將於5月25日在中壢藝術館音樂廳舉行，免費門票預計5月5日開放索取。

張表示，今日開展的史料特展，展出珍貴台語歌手稿，帶領民眾回顧1930年代以來的台語音樂發展歷程。「台語歌創作講唱會」由董事長樂團主唱吉董分享新台語歌的變遷，透過演唱呈現不同時代的音樂特色。5月則規畫「傳唱台語經典歌曲演唱會」，希望讓更民眾看見桃園音樂人對台語歌壇的貢獻。

董事長樂團主唱吉董在記者會上分享，自己從小聆聽台語老歌與民歌成長，深受90年代新台語歌影響，逐漸發現台語音樂能夠展現更多創新風格。演唱會將特別企畫自1930年代至2000年代的台語音樂脈絡，邀請國寶級歌后文香、嘻哈祖師劉福助、金曲歌王許富凱等重量級音樂人，共同演繹經典歌曲，還包括董事長樂團改編羅大佑「火車」的台客搖滾版本。

桃園市文化局表示，本次系列活動獲文化部補助，並與台北流行音樂中心合作。今起於中原文創園區11倉展出「經典台語流行音樂特展」，勾勒1930至2000年代台語音樂的發展脈絡。會場中精心布置了各類音樂載體與珍貴文物，從留聲機、蟲膠、黑膠唱片、卡帶到CD，逐一呈現台語音樂歷史的變遷與軌跡，並設有KTV電話亭互動體驗區，讓民眾透過歌聲與歷史對話，感受濃厚的音樂文化氛圍，歡迎民眾揪朋友做伙來歡唱。