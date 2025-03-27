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中壢忠貞市場遷新址4/10開幕 龍平路拓寬8月中通車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園知名忠貞市場遷移至新地點，占用馬路違建攤商拆除，市府展開龍平路拓寬施工預計8月完工。圖／市議員陳韋曄提供
桃園知名忠貞市場遷移至新地點，占用馬路違建攤商拆除，市府展開龍平路拓寬施工預計8月完工。圖／市議員陳韋曄提供

桃園市龍岡地區知名忠貞市場遷移鄰近市六用地臨時市場試營運3天來，攤商及民眾逐漸適應，原占用道路違建攤商已拆除，市議員陳韋曄今天下午表示，他辦理會勘發現，忠貞市場旁自中山路至貿三路的龍平路拓寬工程圍籬施工，市府預計8月完工，改善交通亂象。

以滇緬美食知名的忠貞市場，長期違建攤商占用道路搭棚擺攤，影響救災及交通，市府租用鄰近市六用地設置臨時市場，遷移60攤商自25日起試營運，預計4月10日開幕營運，過去市場旁龍平路狹小、又被攤商占用，危及交通亂象，市府新設臨時市場後，立即拆除占路違建攤商及進行龍平路拓寬工程。

市政府經發局表示，為解決忠貞市場交通亂象，市府分階段執行龍平路拓寬工程，計畫將龍平路拓寬為10公尺寬的雙向2線道，繼第一階段國旗屋路段拓寬完成後，第二階段在攤商遷至忠貞臨時市場後，目前違建攤商拆除，市府在龍平路自中山路至貿三路約120公尺路段圍籬展開拓寬施工，預計今年8月中旬完工通車。

陳韋曄表示，忠貞市場攤商移置臨時市場後，市府拆除違建攤商後，進行龍平路拓寬10公尺工程，從中山路至貿三路段目前路中圍籬，準備進行重鋪水溝涵管改善排水系統及拓寬施工，預計8月完工通車，解決當地交通瓶頸，友善行人環境。

中壢區龍平里長李慶融表示，龍平路拓寬工程施工，勢必會帶來忠貞市場攤商陣痛期需要適應，不過該龍平路段拓寬，一旁的大樓社區住戶立場樂觀其成，道路拓寬變大後，也有利救災、救護動線，一掃過去道路狹小影響救災救護問題，對地方是正面效益。

桃園知名忠貞市場遷移至新址營運，占用馬路違建攤商拆除，市府展開龍平路拓寬施工預計8月完工。圖／市府經發局提供
桃園知名忠貞市場遷移至新址營運，占用馬路違建攤商拆除，市府展開龍平路拓寬施工預計8月完工。圖／市府經發局提供
桃園知名忠貞市場遷移至新地點，市議員陳韋曄（左一）會勘龍平路拓寬工程改善交通亂象。圖／市議員陳韋曄提供
桃園知名忠貞市場遷移至新地點，市議員陳韋曄（左一）會勘龍平路拓寬工程改善交通亂象。圖／市議員陳韋曄提供

忠貞市場 攤商 違建

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