中壢忠貞市場遷新址4/10開幕 龍平路拓寬8月中通車

桃園市龍岡地區知名忠貞市場遷移鄰近市六用地臨時市場試營運3天來，攤商及民眾逐漸適應，原占用道路違建攤商已拆除，市議員陳韋曄今天下午表示，他辦理會勘發現，忠貞市場旁自中山路至貿三路的龍平路拓寬工程圍籬施工，市府預計8月完工，改善交通亂象。

以滇緬美食知名的忠貞市場，長期違建攤商占用道路搭棚擺攤，影響救災及交通，市府租用鄰近市六用地設置臨時市場，遷移60攤商自25日起試營運，預計4月10日開幕營運，過去市場旁龍平路狹小、又被攤商占用，危及交通亂象，市府新設臨時市場後，立即拆除占路違建攤商及進行龍平路拓寬工程。

市政府經發局表示，為解決忠貞市場交通亂象，市府分階段執行龍平路拓寬工程，計畫將龍平路拓寬為10公尺寬的雙向2線道，繼第一階段國旗屋路段拓寬完成後，第二階段在攤商遷至忠貞臨時市場後，目前違建攤商拆除，市府在龍平路自中山路至貿三路約120公尺路段圍籬展開拓寬施工，預計今年8月中旬完工通車。

陳韋曄表示，忠貞市場攤商移置臨時市場後，市府拆除違建攤商後，進行龍平路拓寬10公尺工程，從中山路至貿三路段目前路中圍籬，準備進行重鋪水溝涵管改善排水系統及拓寬施工，預計8月完工通車，解決當地交通瓶頸，友善行人環境。