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4月大女嬰托嬰中心窒息亡 竹市府罰24萬及取消準公共化
新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。竹市府評估認定，該托嬰中心違反兒少法，將處以24萬元罰鍰，並取消準公共化托嬰中心資格及補助。
新竹市社會處指出，該托嬰中心於3月11日發生幼兒於受托期間送醫事件，當天社會處接獲通報後即進行調查程序，除進行稽查、案件調查並保全監視器畫面外，並於3月25日召開專案會議，邀請醫療、法律及幼教專家學者進行討論。
社會處表示，經市府評估並認定，該托嬰中心違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第1款之規定，故依同法第107條之規定處24萬元罰鍰，並要求該托嬰中心限期提出改善計畫。
社會處說明，目前該托嬰中心仍收托70名嬰幼兒，因受處分後托嬰中心將被取消準公共化托嬰中心資格及補助，後續市府將依規給予家長延長3個月托育補助，並協助進行轉托確保幼兒獲得妥善照顧。
新竹市代理市長邱臣遠表示，對於托嬰中心發生此憾事感到十分痛心，並已第一時間責成社會處透過社工即刻關懷與協助，依家戶需求提供關懷服務及心理諮商資源。此外，市府將依法進行處分，同時全力協助其他家長辦理轉托事宜，確保幼兒的照顧權益。
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