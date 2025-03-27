去年慘兮兮…今年可望迎豐年 全台第2家蜂蜜濃縮廠揭牌

苗栗縣頭份市農會理事長徐陳森養蜂40年，他經營的森隆養蜂場申請蜂蜜食品濃縮加工廠認證通過，是全台第2家認證合格的蜂蜜濃縮加工廠，上午熱鬧揭牌；去年養蜂戶受天候影響，幾乎無產量，他認為今年情況會大反轉，迎來豐收年。

徐陳森指出，往年蜂蜜採收後，因含水量高，保存期大約僅有3至6個月，經加工濃縮後，保存期可延長到2年；往年蜂農為減低蜂蜜的含水量，會在採蜜處等待幾天不放蜂，等花蜜變的更濃稠時才放蜂採蜜，但因此也會減少可採蜜的期數。此外，也有私人經營，但未獲相關單位認證合格的濃縮廠提供濃縮服務。

他指出，去年新竹縣關西鎮成立全台第一家獲認證的濃縮廠，森隆養蜂場是全台第2家獲得認證的濃縮廠，有生產履歷可認證蜂蜜的品質。去除蜂蜜水份的濃縮程度，讓水份減低至19.5％左右的國家標準，但水份也不能去除過多，如果水份僅剩17％，蜂蜜會濃稠的像麥芽糖一般。

上午揭牌儀式，縣府農業處長陳樹義、頭份市長羅雪珠及民代、議員蕭詠萱、農會人員多人到場共同揭牌，氣氛熱絡。

陳樹義表示，縣內許多鄉鎮市都有養蜂戶及養蜂產銷班，森隆養蜂場的蜂蜜食品濃縮加工廠認證通過，嘉惠縣內及鄰近縣市蜂農，就近提供國家認證的蜂蜜濃縮服務。

徐陳森指出，蜂農採集花蜜多往中南部，目前荔枝、龍眼等花季也即將陸續開始，預計4月一整個月苗栗蜂農都會停留在中南部採蜜，近7年來，以去年的情況最慘，幾乎無蜜可採，依他的經驗和觀察，今年將會是迎來大豐收的一年。