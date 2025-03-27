近5年護理人員流失率數據被下架 蘇俊賓：關鍵資訊應公布

護理人員離職率連年升高，到2023年已達12％，但衛福部去年底將近5年護理人員空缺率及離職率統計資料下架。桃園市副市長蘇俊賓今天在行政院院會直言，離職率是計畫成效重要指標，不能因為被批評就不公布數據。

蘇俊賓表示，現今護理人才流失已成為全國醫療體系的嚴肅的課題，近年來護理人員離職率逐年提高，從2021年的10.13%、2022年的11.73%、持續提高到2023年的12.6%，這是關鍵資訊，也是計劃成效的重要指標。

蘇俊賓說，遺憾的是去年底衛福部「護助e起來」平台已經把近5年護理人員空缺率及離職率統計資料下架，稱是因為衛福部2023年開始推動三班護病比標準，空缺率估算標準不同無法比較。

蘇俊賓強調，這些資訊不只要定期公布，更應該作為計畫成效依據；以全國護理人員總數約19.3萬人估算，若參考2023年的離職率計算，離職人數超過2.4萬人，這樣流失的服務能量，對應的是民眾對於醫療資源的需求卻是逐年攀升，全國110年至112年的住院人次增加了12%；門診人次也每年增加約0.6%，供需顯已失衡。

蘇俊賓表示，現今計畫為避免重複補助，審查時刻意明訂不得與其他部會計畫重複申請，然而以長者基層照護而言，除了衛福部的關懷據點外，原民會、客委會及農業部等部會已投入大量資源建置基層健康照護網絡，包含文健站、伯公照顧站及農村綠色照顧站等，這些據點的服務對象與高度依賴醫療資源的族群高度重疊，應該想方設法整合計畫中的的智慧醫療資源與人才培訓渠道，在第一線服務一部分，也降低大型院所的醫療負擔。

蘇俊賓表示，以桃園市為例，這些各部會的照護據點每年服務超過356萬人次，遠高於桃園一年看診人數220萬人次，這些據點雖不屬於傳統醫療體系，卻接觸到大量有醫療或照護需求的民眾，若能透過資源整合與政策支持，讓基層照護據點發揮更大效益，在地的第一線若能解決一成的醫療需求，就能減緩醫院門診和住院人數持續增加的壓力，在醫護負擔合理的情況下，留住護理人才。

他也呼籲中央不應將「健康台灣深耕計畫」與既有政策切割，而應積極整合跨部門資源，強化醫療體系與社區照護的連結，讓醫療服務更具效率。對此，行政院長卓榮泰回應，各領域的醫事人員都能夠得到挹注和妥善配置，目前已建立的現有機制，醫療、及健康照護的部分，應該持續運作，並能夠複製推廣以達到永續深耕的政策目的。