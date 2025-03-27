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桃園首推孕產期媽咪運動推廣課 提供千位孕媽咪免費參加

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影
桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影

桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程，為全台第一個推動長期課程縣市，課程全部免費報名，預計提供1000人次參與。

桃園是第一個推動長期運動課程縣市，桃園市長張善政今出席活動開跑記者會表示，桃園為六都年輕夫婦生育意願最高城市，成立婦幼局後一直在為婦幼福利努力，今天婦幼局及體育局一同推出「為愛孕動」孕產期媽咪運動推廣課程，懷孕準媽媽及生產完新媽媽，提供一套運動方式，讓她們在可以保持身體健康順利生產，懷孕後也能恢復身材，希望大家都順利平安。

市府為幫助孕產婦有正確的運動知能，設計孕產婦運動指南，在懷孕未滿12周屬於初期階段，可以選擇較輕柔的運動如散步，可有助提高心肺功能；12周至36周則屬於懷孕中期，孕媽咪隨著子宮變大，腰痠背痛頻率增加，此時較安全的運動項目包括游泳、孕婦瑜珈、低強度有氧運動、肌力訓練或伸展運動等；後期在36周以上，溫和的運動不可少，可慢走、爬樓梯都是好的選擇，但要提醒孕媽咪仍需依自身狀況諮詢婦產科醫生，在安全的首要原則下，選擇各孕期適合的運動。

體育局表示，本次課程設計有靜態的孕期營養、母嬰關係等知能型，還有適合與寶貝、伴侶一起動起來的多元運動，另外開課場域將提供貼心的臨托服務，透過專業托育人員、適齡教材玩具與舒適環境，提供安全可靠的托育支援，讓媽咪們能夠 安心 享受運動時光。

今年4至9月開設105小時課程也與婦幼局及桃園市基督教女青年會合作，針對產後婦女規畫健康照護、財務規畫、育兒資源、重返職場及權益保障等主題講座，內容多元豐富，課程全部免費報名，預計提供1000人次參與。

桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影
桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影
桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影
桃園為六都生育率最高城市，除現有市府婦幼福利及健康措施外，今年桃園市體育局與婦幼局於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程。記者翁唯真／攝影

伸展運動 懷孕

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