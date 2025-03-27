桃園兒童文化館計畫生變 議員批文化不平權

桃園市八德置地廣場5、6樓原為市立兒童美術館，去年底遷館中壢青埔後，預計轉型為兒童文學館與市立國樂團練習空間，但計畫生變，議員許家睿批市府承諾跳票，不顧文化平權；副市長王明鉅表示，該空間另有他用，等規畫明確會對外說明。

八德置地廣場由廣豐實業興建，地下室與地上1到4樓規畫有賣場、餐廳和影城，5、6樓產權無償移撥給桃園市政府做為回饋，市府則利用5、6樓約900坪的室內空間規畫兒美館；八德兒美館2017年5月開幕，除了藝文展演，也有豐富藏書可借閱，深受親子族群喜愛，去年底封館熄燈，地方期盼能轉型成讓小孩繼續活動的空間。

民進黨市議員許家睿指出，文化局曾規畫八德兒美館5樓轉做市立國樂團練習空間，6樓改設兒童文學館，相關計畫早在去年6月提出，去年底會要亮相，結果閒置至今，後來追問文化局，才知計畫去年8月就取消，但市府從未對外說明。

許家睿批市府承諾跳票，並指中壢、桃園2行政區各有9處和10處文化場館，而八德只有4處，文化資源本就匱乏，現在兒美館搬到中壢「說遷就遷」，兒文館也有可能落繳桃園，「窮者越窮、富者越富」的文化不平權現象只會越來越大，地方民眾需要展演空間不得不道別區搶破頭，呼籲市府慎思。

王明鉅答詢時表示，關於地方需求，市府都有納入考量，市府也不希望該空間變成冷衙門辦公空間，目前是有一些方向，但這些方向還不到決策的地步，一定會盡快說明。

文化局長邱正生會後表示，八德雖然文化場館數量比桃園、中壢少，但場館規模不見得輸其他地方，八塊厝民俗藝術村館舍現有4間，明年將擴建到8間，桃園年度重要活動閩南文化節的藝閣踩街也從八塊厝出發，其他還有閩東文化、眷村文化推廣與兒童藝術巡演等，都是落實藝術文化平權的方法與具體行動。