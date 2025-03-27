「粉紅超跑」隨香北港刈火 報名首日4小時已突破2萬人

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，去年報名隨香近18萬人創歷史新高，今年往返時程10天9夜，今天開放報名首日，上午僅4小時即受理突破2萬人，廟方預估明後天是周休日，報名人潮將會更多。

2025年「粉紅超跑」徒步南下北港朝天宮進香，訂於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後出發，去程時間相當緊迫，香燈腳將再度挑戰急行軍，預計3日抵達北港，緊接著於4日凌晨舉行刈火儀式後折返，11日回鑾入宮安座。

報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年大幅增長，去年報名人數達17萬9971人，為歷年之最；拱天宮預估今年將會破此紀錄，因此提前準備了23萬套臂章、進香服等，以滿足信眾的熱情。

根據拱天宮公告，今年報名香燈腳於3月27日起至4月28日，為期1個月， 從每天上午8點到中午12點、下午1點到6點在拱天宮香客大樓受理現場報名。

拱天宮表示，今天開放報名首日，排隊人潮超過1公里，上午僅4小時作業時間即受理2萬多人，至傍晚結束可能單日破5萬人大關，預估明後天是周休日，報名人潮將會更多，建議信眾可避開這幾天的尖峰時段，節省排隊時間。