快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

「粉紅超跑」隨香北港刈火 報名首日4小時已突破2萬人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮媽祖2025年進香之旅，今天開放報名首日，上午僅4小時作業時間即受理2萬多人。圖／民眾提供
拱天宮媽祖2025年進香之旅，今天開放報名首日，上午僅4小時作業時間即受理2萬多人。圖／民眾提供

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，去年報名隨香近18萬人創歷史新高，今年往返時程10天9夜，今天開放報名首日，上午僅4小時即受理突破2萬人，廟方預估明後天是周休日，報名人潮將會更多。

2025年「粉紅超跑」徒步南下北港朝天宮進香，訂於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後出發，去程時間相當緊迫，香燈腳將再度挑戰急行軍，預計3日抵達北港，緊接著於4日凌晨舉行刈火儀式後折返，11日回鑾入宮安座。

報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年大幅增長，去年報名人數達17萬9971人，為歷年之最；拱天宮預估今年將會破此紀錄，因此提前準備了23萬套臂章、進香服等，以滿足信眾的熱情。

根據拱天宮公告，今年報名香燈腳於3月27日起至4月28日，為期1個月， 從每天上午8點到中午12點、下午1點到6點在拱天宮香客大樓受理現場報名。

拱天宮表示，今天開放報名首日，排隊人潮超過1公里，上午僅4小時作業時間即受理2萬多人，至傍晚結束可能單日破5萬人大關，預估明後天是周休日，報名人潮將會更多，建議信眾可避開這幾天的尖峰時段，節省排隊時間。

拱天宮媽祖2025年進香之旅，今天開放報名首日，一早出現排隊人潮超過1公里，預估至傍晚結束可能單日破5萬人大關。圖／民眾提供
拱天宮媽祖2025年進香之旅，今天開放報名首日，一早出現排隊人潮超過1公里，預估至傍晚結束可能單日破5萬人大關。圖／民眾提供

北港朝天宮 白沙屯媽祖 香燈腳

延伸閱讀

白沙屯拱天宮媽祖進香 開放報名首日湧人潮…排隊逾公里

媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

清明連假逢大甲媽遶境進香 中市警加強交通疏導

白沙屯「粉紅超跑」進香之旅 23萬名額27日起開放報名

相關新聞

「粉紅超跑」隨香北港刈火 報名首日4小時已突破2萬人

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，去年報名隨香近18萬人創歷史新高，今年往返時程10天9夜，今天...

解決「全省之痛」土資場公辦民營 苗栗縣長鍾東錦拋條件說

苗栗縣政府解決營建廢棄物亂竄問題，推土石方資源回收場公辦民營，縣長鍾東錦今天拋出簡單、容易，比較沒有反彈等條件，並修正自...

獨居長者齊聚體驗原民馬告茶 邀一年捐1.5萬做公益

華山基金會楊梅站昨天為慶祝建站15周年，特別邀請常年服務的義工、善士及長輩們，到站上作客，現場體驗原住民文化馬告茶DIY...

桃園濱大漢溪市民活動中心揭牌啟用 張善政讚風景好

桃園市政府獲水利署北區水資源分署支持用地，1年多前斥資2300萬元興建大溪區義和市民活動中心，市長張善政今天上午主持義和...

新竹市民坐月子釀酒遭檢舉 市府提醒最高可罰100萬

新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。現場人員供稱...

兒童節連假 桃園7公園集結園宇宙拿「好ㄅㄠ∨包」搶手

桃園市長張善政日前號召兒童節連假「集結園宇宙」，鼓勵家長孩子參加7處全新特色公園的親子活動，經濟發展局也加入園宇宙，首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。