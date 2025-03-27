獨居長者齊聚體驗原民馬告茶 邀一年捐1.5萬做公益

華山基金會楊梅站昨天為慶祝建站15周年，特別邀請常年服務的義工、善士及長輩們，到站上作客，現場體驗原住民文化馬告茶DIY，團體音樂輔療活動活化身心，其中於獨居楊梅區71歲的王姓老婦，平日喜歡到站上聊天話家常，特別感謝義工們的陪伴。

華山基金會於台澎金馬設有401個社區愛心天使站，服務約3萬位弱勢長輩，目前大桃園地區服務超過1000名弱勢長輩，期盼各界響應「認助計畫送愛到家，因為有你」，每月1250元，一年1萬5000元，幫助弱勢長輩。

王奶奶平日喜歡到站上聊天話家常，特別感謝義工們的陪伴，奶奶說華山就像是第二個家，活動邀請王奶奶等15位老寶貝齊聚一堂，現場沖泡帶有微微辛香與柑橘香氣的原民馬告茶，馬告在泰雅族語中意指生生不息，能提振精神，活化精氣神，長輩們細細品嘗特色茶飲，感受獨特的味蕾刺激。

2025年迎來超高齡社會，為延緩失能，邀請失智照護的專業老師帶來音樂輔療活動，透過沙鈴、手搖鈴等樂器，帶領長輩們一起隨著音樂節奏擺動雙手、輕敲節拍，在旋律與樂聲中舒展身心。楊梅社區愛心天使站長期服務在地孤老，感恩15年來社會各界的支持，也期望未來能服務久久，期待大家一起逗陣愛老，共創有愛的社區。