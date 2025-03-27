解決「全省之痛」土資場公辦民營 苗栗縣長鍾東錦拋條件說

苗栗縣政府解決營建廢棄物亂竄問題，推土石方資源回收場公辦民營，縣長鍾東錦今天拋出簡單、容易，比較沒有反彈等條件，並修正自治條例加強管理，雙管齊下解決「全省之痛」。

工程剩餘土石方、營建廢棄物亂竄，鍾東錦認為是全省的痛，縣府提案修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」草案，加強相關管理措施，縣議會臨時會三讀審查通過，鍾東錦強調公辦民營的必要性，及設置相關條件。

鍾東錦說，中央正視營建廢棄物無處可去的問題，也有意思公辦民營，因為土資場設置，民間一般人不太敢申請，地主鄉下老實人不懂，業者申請各縣市審理速度慢，才會造成苗栗到處被亂傾倒。

縣府推公辦民營土資場，已有11案申請，原則挑選北、中、南各一處，容量太少也不要，如果地方會抗爭，甚至鄉鎮市公所不願意配合，縣府也不要，盡量挑比較簡單、容易、沒有反彈，離開人群、住家來做，剩餘土石方、營建廢棄物分類，送焚化爐燃燒或回收再利用、掩埋，一般山凹填滿後，土地還可以再利用。

另一方面，今天通過的自治條例，新制加強相關管理措施，要求載運營建剩餘土石方車輛，應裝置逐車追蹤流向功能的設備，承運廠商核對餘土計畫內容，及運送憑證文件，餘土運往指定收容處理場所，並回報承造人，承造人據以向建築工程主管機關申請使用執照。

此外，收容處理場所場區應設置遠端監控資訊及紀錄設備，記錄清運車輛進出，並足以辨識車牌，及車斗載運土方情形，檔案應保存至少1年，縣府稽查（核）小組得採定期與不定期抽查餘土處理作業情形。